Son Dakika

Talas’ta kararlar yüzde 90 oy birliğiyle

SİYASET 06.03.2024, 10:52
Talas’ta kararlar yüzde 90 oy birliğiyle

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediye Meclisi’nin mart ayındaki dönem sonu toplantısında uyum içinde bir dönem geçirdiklerini belirterek, “5 yılda 660 konu yüzde 90 oranda oy birliğiyle gerçekleşti. Emeği geçen meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Talas Belediye Meclisi, mart ayı toplantısını Başkan Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı’nın katıldığı dönemin son toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporlarının yer aldığı 6 madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının sonunda değerlendirmede bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “2019 yılı 1 Nisan’da yola hep beraber çıktık. Bir yıl dolmadan korona çıktı. Ardından deprem yaşadık. En zor zamanlarda belediye meclisinden memuruna kadar herkes görev yaptı. Allah’a şükür hiç ıskalamadık. Hem koronadaki hem de depremdeki görevlerimizi başarıyla yaptık. Burada en büyük desteği meclis üyelerimizden gördük. Meclisimize bu dönemde 660 konu geldi. Yüzde 90 civarında oy birliğiyle geçti. Hem canla başla çalıştık, hem de meclis üyelerimiz yanımızda oldu. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL ESERLERE İMZA ATTIK”

“Bu arada çok güzel eserlere imza attık.” diyen Başkan Yalçın, “Önümüzdeki 40 yıla hizmet edecek eserler gerçekleştirdik. Bunlardan önemlileri Başakpınar, Zincidere, Endürlük, Reşadiye imar planları oldu. Deprem ve koronadaki çalışmaların dışında Türkiye’de ilk defa bir tesise 100. Yıl isminin verildiği Zincidere 100. Yıl Mesire Alanını hizmete açtık. Birçok önemli hizmeti gerçekleştirdik. Bunlar saymakla bitmez.” değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURİYETİN 100. YILINDA ÇALIŞMA ONURU

Başkan Yalçın, “Talas Belediyesi kurulduğundan bugüne emeği geçen belediye başkanı, meclis üyeleri ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Geçmişlerimize rahmet olsun. Öyle kritik bir dönemde görev yaptık ki cumhuriyeti ikinci yüzyılına devretmek bize nasip oldu. Ben cumhuriyetin yüzüncü yüzyılında görev yapmaktan onur duydum, mutlu oldum. Bununla beraber cumhuriyeti bize emanet eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canıyla kanıyla alın teriyle cumhuriyetin idamesinde katkıda bulunan herkesi rahmet ve minnetle anıyorum. Hepinize teşekkür ediyor hakkınızı helal etmenizi diliyorum.” şeklinde konuştu.

MECLİS ÜYELERİNDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili görüşlerini ileten meclis üyelerinden Hasan Özsoy, 5 yılda çok iyi işlere imza attıklarını belirterek, “Belediye emin ellerde. Başkanımıza teşekkür ediyorum” derken, meclis üyesi Ragıp Dost, “5 yılda geçirdiğimiz güzel günlerin bir 5 yıl daha aynı şekilde geçmesini niyaz ediyorum. Bizlere verdiği destekten dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Meclis üyelerinden Murat İlhan, “Belki de merkez ilçeler içerisindeki en uyumlu meclis yapısı içinde olduğumuz için ayrıca gurur duydum” derken, bir başka meclis üyesi Ahmet Yörenç ise uyum içinde bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

5 YILIN ANISINA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, meclis üyelerine görev yaptıkları sürenin anısına bir teşekkür plaketi verdi. Toplantıda ayrıca Başkan Yalçın, Milletvekili Cıngı’ya 100. Yıl Plaketi takdim etti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 75
2. Fenerbahçe 28 73
3. Trabzonspor 28 46
4. Beşiktaş 28 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Başakşehir 28 39
7. Rizespor 28 39
8. Antalyaspor 28 38
9. Sivasspor 28 38
10. A.Demirspor 28 35
11. Kayserispor 28 35
12. Samsunspor 28 33
13. Alanyaspor 28 33
14. Konyaspor 28 31
15. Ankaragücü 28 30
16. Hatayspor 28 29
17. Karagümrük 28 29
18. Gaziantep FK 28 29
19. Pendikspor 28 26
20. İstanbulspor 28 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 25 61
2. Göztepe 25 52
3. Kocaelispor 25 45
4. Sakaryaspor 25 43
5. Bodrumspor 25 42
6. Bandırmaspor 25 40
7. Ahlatçı Çorum FK 25 39
8. Boluspor 25 39
9. Gençlerbirliği 25 34
10. Erzurumspor 25 31
11. Keçiörengücü 25 31
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 25 28
14. Adanaspor 25 26
15. Şanlıurfaspor 25 24
16. Tuzlaspor 25 24
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 25 7
Takımlar O P
1. Liverpool 27 63
2. M.City 27 62
3. Arsenal 27 61
4. Aston Villa 27 55
5. Tottenham 26 50
6. M. United 27 44
7. West Ham United 27 42
8. Newcastle 27 40
9. Brighton 27 39
10. Wolves 27 38
11. Chelsea 26 36
12. Fulham 27 35
13. Bournemouth 26 31
14. Crystal Palace 27 28
15. Brentford 27 26
16. Everton 27 25
17. Nottingham Forest 27 24
18. Luton Town 26 20
19. Burnley 27 13
20. Sheffield United 27 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 66
2. Girona 27 59
3. Barcelona 27 58
4. Atletico Madrid 27 55
5. Athletic Bilbao 27 50
6. Real Betis 27 42
7. Real Sociedad 27 40
8. Las Palmas 27 37
9. Valencia 26 37
10. Osasuna 27 36
11. Getafe 27 35
12. Villarreal 27 32
13. Deportivo Alaves 27 29
14. Sevilla 27 27
15. Mallorca 27 27
16. Rayo Vallecano 27 26
17. Celta Vigo 27 24
18. Cadiz 27 19
19. Granada 26 14
20. Almeria 27 9