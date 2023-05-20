Tahir Akyürek'ten teşekkür ziyareti

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Derebucak ve Beyşehir’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, 14 Mayıs seçimlerinde verilen destek dolayısıyla Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde vatandaşlara teşekkür ziyaretleri düzenledi. İlçelerde Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi teşkilatlarını da ziyaret eden Akyürek, “Sağduyu sahibi olan, ülkesini, milletini düşünen, Türk Milleti’nin değerlerine sahip olan herkes 28 Mayıs’ta da gereğini yapacaktır” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Tahir Akyürek, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde verilen büyük destek dolayısıyla Derebucak ve Beyşehir ilçelerine teşekkür ziyaretleri düzenledi.

İlçe ziyaretleri öncesi AK Parti Konya İl Başkanlığı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, bilgilendirme toplantısı yapan Akyürek, ardından Derebucak ilçesine doğru hareket etti. Milliyetçi Hareket Partisi Derebucak İlçe Başkanı Ali Almaz’ı makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dileyen Akyürek, ardından Derebucak ilçesi Çamlık ve Durak mahallelerinde kahvehane sohbetleri, esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi.

“TERÖR ÖRGÜTLERİNİN UMUTLARI TÜKENDİ”

Beyşehir ilçesinde de Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nazım Parla, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Murat Alaboğa ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanvekili Gökmen Vural ile görüşerek, seçim çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Akyürek, “Türkiye üzerinde bir operasyon vardı. Çok umutlulardı. Terör örgütleri liderleri ilk defa fırsat yakaladık diyorlardı. Seçimi etkilemesin diye eylemsizlik kararı almışlardı. 14 Mayıs’tan sonra umutları tükendi hemen tekrar silaha sarıldılar. 28 Mayıs için çok da umutları güçlü değil. Ama yine de çalışacaklar, yine de uğraşacaklar, mücadele edecekler. Terör örgütünün hamisi gözüken siyasal organizasyon, çok uzun dönemdir seçimlerde oy kaybetmiyordu. İlk defa oy kaybetti. Meclis’te de 3. parti konumundan 5. parti konumuna düştü. Bu da olumlu bir gelişmedir. Sağduyu sahibi olan, ülkesini, milletini düşünen, Türk Milleti’nin değerlerine sahip olan herkes 28 Mayıs’ta da gereğini yapacaktır” dedi.

Vatandaş ve esnaf ziyaretlerine Beyşehir ilçesinde de devam eden Akyürek, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için hemşerilerinden bolca dua ve destek sözü aldı.

Akyürek’in ilçe ziyaretlerine AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamacı, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, AK Parti Derebucak İlçe Başkanı Adem Sütçü ve AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin de eşlik etti.