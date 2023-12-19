Süloğlu'nda CHP Ormankıran ile devam

Yerel seçimlerde belediye başkanlığı aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan CHP'de, Süloğlu Belediye Başkan adaylığı için mevcut başkan Mehmet Ormankıran ile devam kararı alması sonrasında Ormankıran'dan ilk açıklama geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Edirne’nin Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, CHP'den aday adaydı olmuştu.

Parti Meclisi toplantısında oy birliği ile yeniden aday gösterilmesi sonrasında açıklama yapan Başkan Ormankıran, mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Hizmetlerin ve çalışmaların artarak devamı için bir dönem daha CHP'den Süloğlu Belediye Başkan adayı olarak belirlenmesindeb ötürü onur ve şeref duyduğunu ifade eden Ormankıran, "Aday gösterilmemde emeği bulunan Genel Merkezimize ve ilçemizde biz diyerek, birlik ve beraberlik içerisinde ayrışmadan, gücümüze güç katan siz değerli Süloğlu halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler omuz omuza güzel ilçemizi daha da ileriye taşımak için çalışacağız. Geleceğe hep birlikte daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.