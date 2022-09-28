Süleyman Bülbül'den 'tasarruf' tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in fahiş fatura zamlarına ilişkin yaptığı tasarruf tavsiyesine tepki gösterdi. Vekil Bülbül:" Bakan Dönmez akıl dışı tavsiyeler vereceğine fahiş zamlara çözüm bulsun, şatafatı bıraksın"dedi.AYDIN (İGFA) - Vatandaş işsizlik, artan gıda fiyatları, ödeyemedikleri fatura bedelleri sebebiyle isyan etmeye devam ederken; daha önce tepki çeken “Kışın kombi derecesini indirin, yazın klima derecesini yükseltin” diyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şimdi de, “Aklınla Verimli Yaşa” adlı tasarruf tedbirleri kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta, elektrikte yüzde 35, petrolde yüzde 25 ve doğalgazda yüzde 50 tasarruf sağlanacağı iddiasıyla vatandaşlara “Kısa mesafelerde yürüyün ya da bisiklete binin. Saçınızı kurutma makinesi ile değil, havlu ile kurutun. Banyoya kum saati koyun, 4 dakikadan fazla duş yapmayın. Kışın fırını kullandıktan sonra kapağını açıp, ortamı ısıtın. Düşük katlar için asansöre binmeyin, merdivenden çıkın” tavsiyeleri verdi.

"ÖNCE SİZ TASARRUF YAPIN"

Bakan Dönmez'in bu açıklamalarına siyasilerden tepkiler peş peşe gelirken ilk tepkilerden birini de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül verdi. Vekil Bülbül, Bakan Dönmez'in yaptığı açıklamaları atıl tutulması olarak gördüğünü belirterek;" Bir bakanın görevi o koltukta sadece oturmak ve akıla mantığa uymayacak tavsiyeler vermek değildir. Tam tersi halktan olup, halkla iç içe olup, çözüm odaklı olmalıdır. Ama Dönmez ve diğer siyasiler tam tersini yapıyorlar. Utanmadan vatandaşla dalga geçiyorlar. Yüksek enflasyon ve zamlara çözüm bulması gereken iktidar yine akıl dışı önerilerde bulunuyor. Tasarruf istiyorsanız önce siz lüks makam araçlarınızdan, fahiş harcamalarınızdan, altın varaklarınızdan, bilinmez yerlerden gelen paralarınızdan tasarruf edin. Halka akıl vermeyin sayın Bakan çözüm bulun"şeklinde konuştu.