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Şükrü Erdem: Mustafakemalpaşa'nın sesi Ankara'da duyulacak

Bursa Mustafakemalpaşa’da yerel seçimlerde ipi göğüsleyen CHP’li Şükrü Erdem ile birlikte halk meydanlarda buluştu Çalışma arkadaşlarına ve partililere teşekkür eden Erdem, Mustafakemalpaşa’nın hizmetle buluşacağına olan inancının sandıklara yansıdığını söyledi

SİYASET 02.04.2024, 15:08
Şükrü Erdem: Mustafakemalpaşa'nın sesi Ankara'da duyulacak

Bursa Mustafakemalpaşa’da yerel seçimlerde ipi göğüsleyen CHP’li Şükrü Erdem ile birlikte halk meydanlarda buluştu. Çalışma arkadaşlarına ve partililere teşekkür eden Erdem, Mustafakemalpaşa’nın hizmetle buluşacağına olan inancının sandıklara yansıdığını söyledi.BURSA (İGFA) - CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, geçerli oyların yüzde 49’38’ini alarak belediye başkanı seçildi.

Seçim zaferini kutlamak için meydanlara doluşan Mustafakemalpaşa halkı ile buluşan Şükrü Erdem belediye binası önünde kurulan kürsüde vatandaşları selamladı.

Gönül birliği adına başlattıkları bu hareketin çok büyük bir sevgi seline dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Erdem. "Bu başarı hepimizin. İnşallah hep birlikte ilçemize öyle güzel hizmetler yapacağız ki bu bölgede parmakla gösterilen bir ilçe olacak.” dedi.

30 YIL ÖNCE YAPTIĞIMIZ GİBİ YİNE YAPACAĞIZ

Erdem, “Tıpkı 30 yıl önce yaptığımız gibi yine yapacağız. Değerli hemşerilerim, sizlere ok büyük vefa borcum var benim. Sizler beni gönlünüze bastınız, beni milletvekili seçtiniz, bakan yaptırdınız. Ben de sizlere layık olmaya alıştım. İnşallah, o gün yaptığımız hizmetlerin daha büyüğünü bundan böyle hep birlikte yine ilçemize yapacak, bu gururu birlikte yaşayacağız.” dedi. Erdem, gönül birliği içinde hep birlikte yürüyeceklerini söyledi.  

Seçim boyunca birlikte yol arkadaşı olan CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Gökhan Demir’e de teşekkür eden Başkan Şükrü Erdem, “İnşallah en kısa sürede gerçekleşecek olan erken seçimde benim hayalim olan bir milletvekilini hatta iki milletvekilini sizlerin desteğiyle ilçemizden çıkaracağız. Bir milletvekili Ankara’dan gelecek olan hizmet akışının en büyük faktörüdür, en büyük sağlayanıdır. İlçemize o hizmetin gelmesinde engellerle karşılaşmaması için bir milletvekili ilçemize hizmet getirir.” diyerek erken seçimi ve milletvekilinin Mustafakemalpaşa’dan çıkabileceğine işaret etti.

“ATATÜRK ÇOK BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORDUR”

“Ulu Önder Atatürk, şu an CHP'nin kazanmış olmasından çok büyük mutluluk duyuyordur" diyen Erdem, "Çünkü Ulu Önder Atatürk ilçemize ismini vermiştir ve iki unsur vardır ki onun için çok önemli olan, onu da bize emanet etmiştir. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyetidir, ikincisi CHP'dir  diyerek vatandaşlara gösterdikleri destek ve çabaları için teşekkürlerini yineledi.

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