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“Su sorunu değil, su faturası sorunu var!”

SİYASET 23.02.2024, 12:01
“Su sorunu değil, su faturası sorunu var!”

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mahmut Arıkan görkemli bir programda projelerini anlattı. 6 ayrı başlıkta 42 ayrı proje ve vizyon içeriği ile seçimdeki iddiasını ortaya koydu. Projeler arasında sosyal ve hizmet belediyeciliği anlayışı dikkat çekti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Mahmut Arıkan, “Ne demiştik? “Önce İnsan, Önce Kayseri”… O zaman başlıyoruz! İlk olarak su faturası sorununu çözeceğiz. Kayseri’de kötü yönetimin sonucu olarak bir kriz doğdu. “Su Krizi.” Şimdi diyeceksiniz ki başkan: Kayseri’de su sorunu mu var? Hayır. Su sorunu yok! Fatura sorunu var! Buradan ilan ediyoruz: Birinci yıl ilk 5 m3’lük kullanım ücretsiz olacak. Düşük gelirli vatandaşlara %50 indirim yapacağız. En önemlisi 5 yıl boyunca suya zam yapmayacağız! Su faturasından korkan Meliha Abla, artık korkma! İkinci olarak ise kent ekmeği yayarak büyüteceğiz. Hani su ve ekmek hakkı derler ya! İşte bizim öncelikli iki konumuz: su ve ekmek! Belediye Bünyesinde çalışan Kent Ekmeği, Kayserinin her yerine yayacak; kapasitesini ve sayısını artıracağız. Bilmem dikkatiniz çekti mi? Şehir merkezindeki ekmek büfelerini kaldırdılar. Neden? Çünkü Sayın Başkan büfelerin önündeki ucuz ekmek kuyruklarının sosyal medyaya düşmesinden utandı. Biz, sadece merkezde değil ilçelerde de “ucuz ekmeği” vatandaşın hizmetine sunacağız.” İfadelerini kullandı.

“BÜYÜKLERİMİZİN HAYIR DUASI ALACAK, KÜÇÜKLERİMİZİN SEVGİSİNİ KAZANACAĞIZ”

Arıkan, “ Üçüncü olarak emeklilerimizi destekleyeceğiz. Biz hep ne diyoruz “bereket büyüklerdedir”. Bundan dolayı emekli büyüklerimize nakit desteği sağlayacağız. Bununla birlikte sadece bu değil, büyüklerimizin profesyonel bakımları da bize emanet. Belediye bünyesinde kurulacak profesyonel “yaşlı bakım hizmeti” ekiplerimiz ile büyüklerimizin ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi bütün hizmetleri daha yaygın hale getireceğiz. Bizim derdimiz onlardan oy değil, hayır duası almaktır. Büyüklerimizin ellerinden öpüp hayır dualarını aldık, peki ya küçüklerimiz? Gözbebeğimiz evlatlarımız için ne yapsak az. Biz, okul ve okul aile birliği koordinasyonuyla ilkokullarımızda beslenme desteği sağlayacağız. O kalemi değil de istedikleri kalemi, o defteri değil de istedikleri defteri alabilmeleri için ayrıca bir kırtasiye destek fonu da kuracağız. Onlar bu desteği alsınlar, içlerindeki o cevher nasıl parlayacak hepimiz göreceğiz! Özel çocuklarımızı da elbette unutmadık. Zihinsel ve Bedensel engelli çocuklarımızın hem oyun oynayabileceği hem rehabilite olabileceği oyun evleri açacağız. Böylece bu özel çocuklarımız hem iyi bir eğitim ve bakım alabilecekler, hem de ailelerimizin gözü arkada kalmayacak. Türkiye’de Ekonominin giderek bozulmasıyla üzerine en çok konuşulan ve suistimal edilen konulardan biri “Sosyal Yardımlar”. Yardımların çeşitlerinden, dağıtılış biçimlerine kadar birçok konu herkesçe tartışılır hale geldi. Biz bunu önlemek için tüm özel ve kamu kurumlarının iş birliğiyle Belediye bünyesinde bir Yardım Bilgi ve Koordinasyon Merkezi (Y-BİM)’i kuracağız. Bu kurumlardan oluşan bir kurulla şeffaf bir şekilde sosyal yardım faaliyetlerini yürüteceğiz. Yani sosyal yardım konusunu bir şova dönüştürmeyeceğiz!” dedi.

Program kadın ve gençlerle ilgili projelerin açıklanması ile devam etti. 

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