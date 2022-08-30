SPK eski başkanına 'Zafer'den suç duyurusu

Zafer Partisi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.ANKARA (İGFA) -Zafer Partisi, hakkındaki iddialar dolayısıyla SPK eski Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun da aralarında olduğu bazı kişiler hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.



Ankara Adliyesi'ne gelerek ayrı bir suç duyurusu dilekçesi veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da suç duyurusunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Genel Başkan Özdağ, Saray rejimi etrafında oluşan yolsuzluk ağının bir noktasından daha patladığını iddia ederek, "20 yıldır ülkeyi yöneten yorgun, tükenmiş AKP hükümetinin artık ülkeyi yönetemeyeceği gün gibi ortada. Türkiye'nin bu karanlık günlerinde Zafer Partisi olarak meşaleyi yaktık. Yüce Türk Milleti bilmeli ki ortaya çıkan yolsuzlukların, hukuksuzlukların, alınan - verilen rüşvetlerin üzerine gitmek boynumuzun borcudur! Ucu nereye, kime dokunursa dokunsun Zafer Partisi kararlılıkla yoluna devam edecek ve Türk Milletinden çalınan her kuruşun hesabını soracak. Şimdiden uyarıyoruz; Kanunsuz emirler alıp soruşturmaları engellemeye kalkanlar, kulağının üstüne yatanlar, talimatla iş yapanlar olursa bunun hesabını da Türk Milleti adına sorarız. İhanet içerisinde olan kimse bizden hoşgörü, tolerans beklemesin" diye konuştu.

"Bir şarkıcıyı 4 ay önceki sözü nedeniyle tutuklayanlar bu talana susuyor" diyen Özdağ, "Sermaye Piyasası’nı korumakla görevli eski Bank Asya Genel Müdürü piyasayı talan ediyor. Atanma kararnamesinde Erdoğan’ın imzası var! Kıyılarımızın emniyetini teslim ettikleri şahıs rüşvet olarak şirket hisseleri ve milyonlar alıyor. Belki de kıyı bankacılığı hesaplarına büyük paralar kaçırıyor… Milletvekili yaptıkları bir bayan rüşvete aracılık yapıyor. Kurduğu şirketle AKP belediyelerinden sayısız iş alıyor. Ortağı olan ilçe milli eğitim müdürü zatla danışmanlık adı altında devleti soyuyor. Kirli kazançlarından vergi de vermemek için naylon faturalar kullanıyor. Suç duyurumuzda ne var? Şantajlar, tehditler, şirketlere çökmeler var" dedi.

"BU ÇETELERİN DEFTERİNİ DÜRECEĞİZ"

‘’Süleyman, Serhat Albayrak kendileriyle ilgili iddialara cevap verecekler!" diyen Özdağ, "Şarkıcı tutuklamaya benzemez bu iş. Abdestten, dinden bahsedenler artık Allah’tan korkacak, kuldan utanacak ve hesap verecekler. Devleti ‘rüşveti ona verme bana ver, o fazla paranı alır’ diyenlere teslim etmeyeceğiz. Bu çetelerin defterini düreceğiz. Kamudan çalınanları geri alıp gariban Türk’e vereceğiz. Devleti aziz Türk Milet’ine iade edeceğiz" diye konuştu.