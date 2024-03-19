SP'li Bursa adayından taahhütlü AK Parti lehine çekilme açıklaması

Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya'nın Gazze’de yaşanan soykırıma yönelik yaptığı açıklamada, hükümete “İsrail’le ticareti ve diplomatik ilişkileri kesin" çağrısında bulunurken, bu taahhüde karşılık Bursa'da da Alinur Aktaş lehine adaylıktan çekileceğini açıkladı.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya Gazze’de yaşanan soykırımdan dolayı basın açıklaması yaptı.

Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlediği iftar programında konuşan Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İkram Akkaya, Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a seslenerek, “İsrail’le ticareti ve diplomatik ilişkileri kesin biz de seçimden lehinize çekilelim” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş aracılığıyla iktidara seslenen Saadet Partili Akkaya, "Yapılsın adil pazarlık yapılacaksa. Gelin sizinle bir anlaşma yapalım: İsrail’le ticareti ve diplomatik ilişkileri keseceğinizi, İsrail'i devlet olarak tanımayacağınızı, İsrail'in bu coğrafyada yaşam hakkının olmadığını, Türkiye'nin dış politikasını İsrail'i bu coğrafyadan söküp atma zerine inşa edeceğinizi ilan edin. İslâm Ortak Pazarını, İslâm Nato’sunu, İslâm Birliğini kuracağınızı ilan edin. Biz de seçimden çekilelim ve bu onurlu tavrı destekleyelim. Zira Gazze'de öldürülen bir çocuğun tırnağını değişmeyiz sizin başkanlığınıza” diye konuştu.