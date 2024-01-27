SP Edirne belediye başkan adaylarını açıkladı

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük , Keşan Belediye Başkan Adayı Ahmet Köseler, Beyendik Belediye Başkan Adayı Güngör İleri olduErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -

Saadet Partisi (SP) Edirne İl Başkanlığı, Edirne’de partililerle yaptığı buluşmada Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ın katımıyla İl ve İlçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

Toplantıda ilkolarak konuşan SP Edirne İl Başkanı Sinan Tekin şunları söyledi.

“Muhterem Genel Başkan Yardımcım, Bölge Başkanım, Basınımızın güzide temsilcileri, Kıymetli Adaylarımız hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun.

Kıymetli Misafirler, 1950’li yıllarda Türkiye nüfusunun %75’i köylerde yaşıyordu. Sonraki yıllarda kırsal nüfus hızla azalırken şehir nüfusu arttı. 1984 yılına gelindiğinde Türkiye’de tarihte ilk kez şehirde yaşayanların sayısı köyde yaşayanların sayısını geçti. 2016 yılı itibariyle adeta 50’li yıllardaki resim tersine döndü ve bu kez şehirlilerin oranı %75’e dayandı. Dünyada da Türkiye’dekinden daha yavaş bir hızda ama aynı yönde bir eğilim görülmektedir. Şehirler hızla büyürken altyapılar aynı ivme ile büyümeye karşılık veremeyince bu durum şehirlerde yeni mücadele alanları oluşturmuştur. Bir taraftan artan nüfusun ihtiyaçlarına cevap verebilmek için şehirlerde yeni üretim alanları açılırken bir taraftan bu tesislerin yol açtığı kirlilik şehirleri zorlu yaşam alanları haline getirdi. Artan motorlu taşıt sayısı hava kirliliğine, yollarda trafik kaynaklı beklemelere ve muazzam bir enerji ihtiyacına yol açtı.

Göç alan şehirlerde yalıtılmış sosyokültürel bölgeler oluştu. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan sorunlar neyse Edirne de benzer sorunları yaşadı ve yaşamaya devam ediyor.Hal böyle olunca “çevre ve şehircilik” toplumun en önem konusu haline geldi.

Kıymetli Misafirler, Şehir insanoğlunun yeryüzünde ürettiği en büyük eseridir. Şehir sadece haritada bir noktadan ibaret değildir. Şehir kültür, ahlak ve estetiğin hakim olduğu bir yerdir. Şehirler, fikirlerin yeşerdiği ve kök saldığı, bilginin ve tecrübenin arttığı, düşüncelerin değişime uğradığı veya yara aldığı, böylece insanların öğrendiği yerlerdir. Tarihin kadim şehirlerinden birisi olan Edirne biraz önce bahsettiğim özelliklerin hepsini içinde barındırır. Dünyanın incisi, Şehirlerin Sultanı ve Sultanların Şehri Edirne, Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapmış, ecdadımız için de çok önemli olan ve mazimizin şekillenmesinde büyük payı bulunan, İslam medeniyetinin en önemli eserlerine ev sahipliği yapan çok önemli bir şehirdir. Anadolu’nun manevi mimarı Yunus Emre’nin çok ibretlik iki mısrası var. Derviş Yunus diyor ki; “Ol imaret eylemez, sen viran olmayınca.” Yani sen viran olmazsan, sen çabalamazsan, sen koşturmazsan ortaya ne imar çıkar, ne imaret çıkar, ne de eser çıkar. Dolayısıyla asıl mesele, dert sahibi olmaktır. Bir dava peşinde koşmaktır. Yıllarımızı bu şehrin sorunlarını çözmek için harcadık.

Milletimizin derdi bizim derdimizdir dedik. Bıkmadan, usanmadan. Şimdi yine bir seçim arifesinde besmelemizi çekiyoruz. Hayra motor, şerre fren olmak için, bizden sonraki nesillere daha güzel bir şehir bırakmak için. Çıktığımız bu yolda Cenab-ı Allah bizleri mahcup etmesin. Başarılar nasip etsin.

Derdimiz halkın ihtiyaçlarını en iyi ve en ucuz şekilde karşılayabilmektir. Bizim belediyecilik anlayışımıza göre adalet olmadan olmaz, şeffaflık olmadan olmaz, iş ehline verilmeden olmaz.

Belediyenin, devletin malını, mülkünü, parasını yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkmadan olmaz.

Şimdi vakit, Türk siyasi hayatında marka haline gelen Milli Görüş belediyeciliğini Edirnelilerle buluşturma vaktidir. Vatandaşın ayağına gideceğiz, derdimizi, davamızı ve milli görüş belediyeciliğini anlatacağız. Allah'ın izni inayetiyle inşallah zafere ulaşacağız. Belediyelerde yeniden MilliGörüş bayrağını dikerek, ahlaklı, maneviyatlı ve liyakatli belediyeciliği yeniden hayata geçireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrardan saygıyla selamlıyorum.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Edirne’de partisinin Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 94 Ruhundan da bahsederek önemli konulara değindi.

94 RUHU TEMSİLCİSİ SAADET PARTİSİ’DİR

Arıkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart yerel seçimleri için “94 ruhuna geri döneceğiz” sözleri için, “O ruh, çağırmakla gelmez. O ruhu siz çoktan kaybettiniz. 94 ruhunun temsilcileri bugün Saadet Partisidir” diyerek, “94 ruhunun temsilcileri bugün Saadet Partisi’nin Belediye Başkan Adayı olarak seçmenin huzuruna çıkacaklar. Yerel seçimlerde Milli Görüş prensiplerini insanlarımızla paylaşıp, bu seçimlerde en güzel neticeyi alma yolunda gayret gösterecekler. Her seçim mühim ama bugün tarihimiz için, insanlık için, 31 Mart’ta yapılacak olan seçim en büyük seçim olarak karşımızda bekliyor. Yerel seçimler, genel seçimlerin bir nevi provası niteliğinde olan seçimlerdir. Ama Milli Görüş hareketinin geçmişine baktığımızda yerel seçimler her zaman için bir sıçrama tahtası olmuş, Türkiye genelinde Milli Görüş siyasetinin hakim olabilmesi için önemli bir hamle imkanı doğurmuştur. Yerel seçimlerde yerel gündem konuşmak insanların en doğal hakkı olsa gerek ama maalesef gerek meclisteki formatta, gerek siyasette, iktidar temsilcilerinin takip ettikleri formata baktığımızda yerel konulardan çok alakasız konular konuşulduğu bir seçim sürecine hep beraber giriyoruz. ktidarın temsilcisi çok rahat bir şekilde meclis kürsüsüne çıkıp 2053, 2071 hedeflerinden bahsediyor. 2012’de Edirne’ye geldiğinizde 2023 hedeflerinizi Edirneli hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla paylaştınız. 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz dediniz. Bugün biz 17’nci sırada zar zor tutunabiliyoruz. 2024’e girdiğimiz şu günlerde gerçekleştiremediğiniz hedefleri konuşmak yerine bizlere 2053’ten, 2071’den bahsediyorsunuz. Bir muhalefet partisi olarak buna itiraz etmek bizim en doğal hakkımız. Algıların, olguların önüne geçmesine biz müsaade etmeyeceğiz” dedi.

KARAKÜTÜK, DÜRÜSTLÜK VE TOPLUMUN EN BÜYÜK İHTİYACIDIR

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Tezcan Karakütük’te yaptığı konuşmada , “Bu muazzam bir değer, çok büyük bir miras. Siyasetin bu denli kirlendiği bir ortamda en fazla ihtiyacımız olan şey dürüstlüktür. Dürüstlük, adalet, toplumun en büyük ihtiyacıdır. İyi yönetilen bir şehrin her türlü zorluğu aşmada başarı göstereceğine inanıyoruz. Bu başarının gösterilebilmesi için liyakat sahibi, emanet bilincinde olan erdemli yöneticilerin iş başına gelmesi gerektiğini biliyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde şehrimizin geleceğini etkileyecek önemli bir karar vereceğiz. Dolayısıyla, Saadet Partisi olarak bu seçimlerde yeni bir yönetim anlayışı teklif ediyoruz Biz şehrin bütün potansiyelini harekete geçiren, ötekileştirmeyen bir yönetim anlayışını teklif ediyoruz. Biz rant ekonomisinin yerine yerel üretim kaynaklarını harekete geçirecek bir anlayış teklif ediyoruz Biz şeffaf ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışını teklif ediyoruz. Biz çocuğu, genci, yaşlısı, kadını, en önemlisi de aile kurumu ile mahalle kültürünün yeniden hayatın merkezinde olduğu bir belediyecilik teklif ediyoruz. Seçime kalan 65 günde en güzel çalışmaları yapacağız. Halkımızın desteğini alacağız. Böylece yaşanabilir bir Edirne kuracağız inşallah. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Bu duygularla katılımlarınızdan dolay teşekkürlerimi sunar, seçimlerin hayırlar getirmesini temenni ederim” diye ifade etti.

İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU

Edirne Belediye Başkan Adayı olarak Tezcan Karakütük’ün açıklandığı toplantıda, SP’nin ilçe ve belde belediye başkan adayları da tanıtıldı.

Buna göre ; Keşan’ın Beğendik Belediye Başkan adayı Güngör İleri, Süloğlu Belediye Başkan Adayı Hüseyin Es, Lalapaşa Belediye Başkan Adayı Ersin Pilafçı, Havsa Belediye Başkan Adayı Kemal Durkaya, Meriç Belediye Başkan Adayı Arif Güngör, Enez Belediye Başkan Adayı Serkan İşcan ve Keşan Belediye Başkan Adayı olarak da Ahmet Köseler olarak açıklandı.