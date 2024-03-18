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Sosyal medyayı doğru kullanan başkan adayları bir adım önde!

Türkiye hızla yerel seçime doğru giderken geleneksel propaganda yöntemlerinin yanı sıra modern reklam yöntemleri ile de sıkça karşılaşıyoruz. Bunların en önemlisi de sosyal medya. Peki seçim kampanyalarında sosyal medya nasıl doğru kullanılır?GÜLSÜM YILDIRIM/HERKES DUYSUNBURSA

SİYASET 18.03.2024, 11:03
Sosyal medyayı doğru kullanan başkan adayları bir adım önde!

Türkiye hızla yerel seçime doğru giderken geleneksel propaganda yöntemlerinin yanı sıra modern reklam yöntemleri ile de sıkça karşılaşıyoruz. Bunların en önemlisi de sosyal medya. Peki seçim kampanyalarında sosyal medya nasıl doğru kullanılır?GÜLSÜM YILDIRIM/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçmene ulaşmayı hedefleyen adaylar, birbirinden farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemlerin güçlü araçlarından biri de sosyal medya. 

Seçim kampanyalarında sosyal medyanın etkilerine yönelik Herkes Duysun’a açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, hedef kitleye yönelik stratejilerin oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

“HEDEF KİTLE VE STRATEJİ ÇOK ÖNEMLİ”

Kurumsal siyasetin geçmişi yüzyıllara dayanıyor ancak son yıllarda hızla gelişen sosyal medya şüphesiz siyasete farklı bir boyut kattı, katıyor. Etkisi ise tartışmalı. Kullanıcı sayısı hızla artan sosyal medya platformlarında seçmenler, hem adaylarla ilgili görüşlerini hem de bulundukları gölgeyle ilgili olumlu-olumsuz yorumlarını paylaşıyor. Sosyal medyada paylaşılan bu yorumları takip etmek ve doğru şekilde anlamlandırıp strateji geliştirmek adayların işini oldukça kolaylaştırıyor. 31 Mart seçimlerinde de sosyal medyanın etkisinin ve dijital seçim çalışmalarının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Sosyal medya platformları, seçim kampanyalarında adayların ve partilerin geniş kitlelere erişimini sağlayarak önemli bir iletişim aracı olarak öne çıkar. Bu platformlar aracılığıyla milyonlarca seçmene ulaşılabilir ve doğrudan iletişim kurulabilir. Ayrıca, hedefli reklamcılık sayesinde belirli demografik gruplara ve ilgi alanlarına uygun mesajlar iletilerek daha etkili bir kampanya yürütülebilir. Dijital seçim çalışmalarının etkili olması için de bazı adımlar atılmalıdır. İlk olarak, hedef kitlenin belirlenmesi gerekmektedir. Hangi seçmen gruplarına ulaşmak istendiği, demografik özellikleri ve sosyal medya alışkanlıkları dikkate alınarak belirlenmelidir. Ardından, hedef kitleye yönelik bir strateji oluşturulmalıdır. Hangi platformların kullanılacağı, hangi tür içeriklerin paylaşılacağı ve nasıl bir iletişim tarzının benimseneceği belirlenmelidir.” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ BİLGİLER GÜVENİLİRLİĞİ SARSABİLİR

Sosyal medya üzerinden yapılan seçim çalışmalarında yüksek kaliteli içeriklerin üretilmesinin önemine dikkat çeken Kırık şu ifadeleri kullandı:

“Görseller, videolar ve infografikler gibi görsel içerikler, metinlere göre daha fazla ilgi çekmektedir ve kampanyanın etkisini artırabilir. Ayrıca, seçmenlerle etkileşim kurmak da önemlidir. Sorular sorarak, anketler düzenleyerek ve yorumlara yanıt vererek seçmenler kampanyaya dahil edilmelidir.

Reklam ve sponsorluk olanaklarının da kullanılması, hedef kitleye daha etkili bir şekilde ulaşmayı sağlayabilir ancak bu süreçte, sosyal medya trendlerinin takip edilmesi, uzmanlardan yardım alınması ve yalan haberlere karşı dikkatli olunması da gerekmektedir. Ayrıca, siber saldırılara karşı da önlem alınmalıdır.”

“SEÇMENLER ŞANSLARINI ARTIRABİLİR”

Sosyal medyanın halka, kendi politik içeriklerini oluşturma, bunları online olarak yayma ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklere yorum yapma fırsatı verdiğine değinen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Etkili bir dijital seçim çalışması yürüten adaylar ve partiler, seçmenler üzerinde daha fazla etki oluşturarak seçilme şanslarını artırabilirler. Bu nedenle, sosyal medyanın ve dijital iletişim stratejilerinin doğru bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir.” şeklinde konuştu.

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