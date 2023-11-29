Songül Gök, CHP'den İzmir Bayraklı'ya talip oldu

Yerel seçim tarihleri yaklaştıkça, İzmir’in büyük ilçelerinden birinde de hareketlilik sürüyor. İzmir’in Bayraklı ilçesinde de adaylar belli olmaya başladı. Songül Gök de, Bayraklı için CHP İlçe Başkanlığı'na giderek adaylık dosyasını sundu.İZMİR (İGFA) - CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nda dosyasını sunduktan sonra açıklamalarda bulunan Bayraklı Belediye Başkan aday adayı Songül Gök, ““Kadın erkek yan yana yürüyebileceğimiz, mutlu çocuk, mutlu kadın ve mutlu aile yapısını kurmak için adayım” ifadelerini kullandı.

Bayraklı’yı turizm, kültür, spor ve eğitim merkezi yapmayı ve deprem sonrası sarılmayan yaraları sarmak ve konut sorunun çözmek için canla başla çalışacağını belirten Gök, ilçedeki yatay ve dikey yapılaşmadaki ayrışmanın ekonomik, sosyal ve kültürel yansımasına dikkat çekerek, bu ayrışmanın en aza indirgenmesi için yaşam standartlarını eşitleyip Bayraklı'da 'yaprak döken mahallelerde' de kent bilincini oluşturmak istediğini söyledi.

Gök, kentsel dönüşüm için Bayraklı Belediyesi'nin bütün olanaklarını kullanarak İzmir Büyükşehir ve diğer ilgili kurumlarla ortak çalışma yapacağını dile getirdi.

Konuşmasında gençlere, kadınlara, işsizlere, engellilere, emeklilere derman bir belediyecilik anlayışı ile; toplumun her kesimde Bayraklılı olma onurunu yaşatacağını belirten Gök, STK'ların da önemine vurgu yaparak, seçildiğinde Bayraklı ilçesini çok iyi bilen bir Belediye Başkanı olarak daha iyi hizmet sunacağını ifade etti ve partisinin Bayraklı teşkilatına ve ilçe yönetimne misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.