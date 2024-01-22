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Songül Çetinkaya Tül, güçlü bir kadın aday olarak öne çıkıyor

SİYASET 22.01.2024, 10:18
Songül Çetinkaya Tül, güçlü bir kadın aday olarak öne çıkıyor

Bağımsız Edirne Belediye Başkan Adayı Songül Çetinkaya Tül, yerel seçimlerdeki iddialı duruşu ve halk nezdinde artan popülaritesi ile dikkat çekiyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA) - Songül Çetinkaya Tül, ülkedeki ekonomik zorluklar ve siyasi partilerin içindeki yolsuzluk, bireysel çıkar odaklı politikalar nedeniyle halkın bağımsız bir adaya yönelmesini sağlıyor. Tül’ün, Edirne’nin tüm ilçe ve mahallelerini adım adım gezerek halkın sorunlarını dinlemesi ve onlarla birebir ilgilenmesi, 'bizden biri' algısını güçlendiriyor.

Bağımsız aday Tül, siyasi partilerin kadın aday kontenjanını doğru kullanmadığı eleştirilerine karşı, güçlü bir kadın lider ve vizyon sahibi olarak gösteriliyor. Edirne’de gerçekleştirdiği çalışmalar ve vizyonu, Türkiye genelinde örnek teşkil edebilecek nitelikte.

Songül Çetinkaya Tül, "Edirne'nin sesini duyurmak ve şehrimizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için buradayım. Vatandaşlarımızın bana gösterdiği güven ve destek, bağımsız bir belediye başkanı olarak hizmet verme yolunda beni daha da güçlendiriyor." dedi.

Tül’ün seçim kampanyası, halkın doğrudan katılımı ve desteklediği politikalarla, yerel yönetimlerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Edirneliler, genel merkezlerin değil, kendi iradeleriyle seçecekleri bir belediye başkanına sahip çıkmış olmanın umudu içindeler.

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