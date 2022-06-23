SOL Parti: Bu teklif çay üreticisinin ölüm fermanıdır

SOL Parti Rize İl Başkanlığı, AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu Çay Kanunu teklifi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “AKP'nin bu kanun teklifi çay üreticisinin ölüm fermanıdır” dedi.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - Rize SOL Parti İl Örgütü tarafından yapılan basın açıklamasında Çay Kanunu teklifinin üreticiyi işçileştirecek, çay tarımını şirketlerin eline vereceği öne sürüldü.

Çay Kanunu'nda Değişiklik öngören yasa teklifiyle çay tarımı üretim alanlarından itibaren standardize edilmek istendiğine vurgu yapılan açıklamada, "Böylece yıllardır devlet desteğinden mahrum olan üreticilerin sözleşmeli üretim dayatmasıyla şirketler karşısında elleri kolları bağlanacak, üreticiler işçileşecektir. Bu kanun yıllardır ailesiyle birlikte çay tarlalarında tüm zorluklara rağmen emek harcayan küçük üreticinin ölüm fermanını imzalama ve tabutuna son çiviyi çakma kanunudur. Bu kanunla küçük üreticinin varlığına son verip çayı uluslararası çay tekellerine peşkeş çekilmek istenmektedir" denildi.

Teklifin derhal geri çekilmesi istendiği açıklamada; "Sözleşmeli üretimden vazgeçilmeli, kota ve kontenjan uygulaması son bulmalı, çay ithalatına son verilmel ve üreticinin insanca yaşayacağı bir yaş çay taban fiyatı verilmelidir" taleplerine de vurgu yapılarak, tüm kesimleri çay üreticisinin ölüm fermanına karşı ses çıkarmaya bu kanun teklifinin Meclis'ten geçmesine engel olmaya davet etti.