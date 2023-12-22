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Siyasi partiler sonuçları anlık takip edebilecek

SİYASET 22.12.2023, 13:45
Siyasi partiler sonuçları anlık takip edebilecek

Yüksek Seçim Kurulu, mahalli idareler seçimi sırasında, siyasi partilerin gelen sonuçları anlık takip edilebileceklerini duyurdu. Yüksek Seçim Kurulu'nun konuya ilişkin detayların yer aldığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) -Yüksek Seçim Kurulu, sandık sonuçları paylaşım sisteminin kullanımına ilişkin hazırladığı genelgeye göre siyasi partiler, diğer seçimlerde olduğu gibi sonuçları YSK ile aynı zamanda takip edebilecek.

Türkiye'nin dört bir yanından yüklenen oy pusuluları, paylaşım sisteminden görüntülenebilecek.

Sonuçları takip etmek isteyen siyasi partilerin, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak veya Siyasi Parti Portalı üzerinden talepte bulunması gerekiyor.

Seçime katılan ve talep eden her bir siyasi partiden 10 kişinin bilgisayarına bu sistem kurulabilecek.

ÖN SEÇİM YSK'YA BİLDİRİLECEK

Ayrıca YSK siyasi partilerin ön seçim ve aday yoklaması yöntemleriyle aday tespitine ilişkin de ayrı bir genelge daha yayımladı.

Buna göre de seçimlere katılacak siyasi partilerin, hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını ilişkin 10 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'a kadar YSK'ya bilgi vermesi gerekiyor.

–– Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1572 Sayılı Kararı ve Eki Siyasi Partilerin Ön Seçim veya Aday Yoklaması Yöntemleriyle Aday Tespitine İlişkin 125 Sayılı Genelge'nin DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN

–– Yüksek Seçim Kurulunun 21/12/2023 Tarihli ve 2023/1574 Sayılı Kararı ve Eki SSPS-Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Genelge'nin DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ.

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