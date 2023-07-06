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Sivas'ın bitmeyen yatırımları TBMM'ye taşındı

SİYASET 06.07.2023, 13:38
Sivas'ın bitmeyen yatırımları TBMM'ye taşındı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nun CHP’li üyesi Ulaş Karasu, Sivas’ın yatırımlar açısından ihmal edildiğini, bitirilmesi beklenen ve halen çalışması devam eden pek çok projenin ertelendiğini veya yarım kaldığını belirterek, söz konusu talepleri önergeyle TBMM gündemine taşıdı.ANKARA (İGFA) -  TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nun CHP’li üyesi Ulaş Karasu, Sivas’ın yatırımlar açısından yıllardır ihmal edildiğini, bitirilmesi beklenen ve halen çalışması devam eden projelerin artık söz verildiği gibi bitirilmesi ve insanlara iş aş alanlarının açılması gerektiğini söyledi.

 
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Sivas Milletvekili Karasu, ülkede yaşanan ve her geçen gün derinleşen ekonomik sorunların Sivaslıları derinden etkilediğini belirtti.

Sivas’ın çok ciddi işsizlik sorunu yaşadığına ve her geçen gün göç vermeye devam ettiğine dikkat çeken Karasu, bu sorunun çözümünün daha fazla yatırım ve istihdamda olduğunu vurguladı.

Sivas ve ilçelerinin bitirilmesini dört gözle beklediği her projeye ilişkin her seçim döneminde sözlerin verildiğini hatırlatan Karasu, “İktidar oy aldıktan sonra Sivas’a sürekli sırtını döndü. Artık buna son vermek gerekiyor” diye konuştu.

İŞ İÇİN AŞ İÇİN YATIRIM ŞART

İş ve aş için kentteki kamu yatırımları kadar, özel yatırımların da büyük önemi olduğunu vurgulayan Karasu, Sivas’ın teşvikte 5’incibölgede yer almasının şart olduğunu söyledi.

Hazırladığı soru önergesini TBMM gündemine taşıyan CHP'li Karasu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle 2020-2023 yılları arasında Sivas il ve ilçelerindeki tüm sulama ve tarım, ulaştırma, enerji, sağlık, adalet, çevre ve eğitim alanında yapılan yatırım projelerinin neler olduğunun açıklanmasını istedi.

Karasu, şehirde bitirilmesi beklenen ve halen çalışması uzun yıllardır devam eden projeler olduğunu hatırlatarak, şu sorularına yanıt verilmesini talep etti:

•    2020-2023 yılları arasında Sivas il ve ilçelerindeki tüm sulama ve tarım, ulaştırma, enerji, sağlık, adalet, çevre ve eğitim alanında yapılan yatırım projeleri nelerdir?
•    Yapılan her bir yatırımın maliyeti nedir?
•    Başlangıç tarihi ve bitirilmesi öngörülen tarihleri nelerdir? Bu projelerin önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla gerçekleşme oranı nedir?
•    Bu yatırımlar için ne kadar dış kredi kullanılmıştır?
•    Tamamlanamayan yatırımlara bugüne kadar ne kadar ödenek aktarılmıştır?
•    Sivas, kamu yatırımları ve kalkınma oranı bakımından Türkiye’deki diğer iller arasında kişi başına düşen kamu yatırımı sıralamasında kaçıncı sırada yer almaktadır?
•    2023 yılında bitirilmesi öngörülen proje ya da projeler nelerdir? Bu projeler yeni istihdam alanı yaratacak mıdır?
•    Sivas ile benzer özellikleri barındıran iller 5’inci teşvik bölgesi veya cazibe merkezi ilan edilirken, Sivas’ın tüm taleplere karşın ısrarla 4’üncü teşvik bölgesinde tutulmasının gerekçesi nedir?
•    SİDEMİR’in tekrar tam kapasite çalışır hale getirilmesi gündeminizde midir? Bu konuda yapılan veya yapılacak olan çalışmalar nelerdir?
•    Demirağ OSB ve Ulaş ilçesine uydu kent kurulması gündemde midir?”

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