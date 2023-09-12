Sivas Hayvan Barınağı Meclis'e taşınacak

CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, Sivas hayvan barınağında 30 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasının peşini bırakmıyor. Karasu, kısa adı SİHAYKO olan Sokak Hayvanları Koruma Derneği’ninBaşkanı Mehmet Akif Aksoy ve dernek üyesi hayvanseverlerle birlikte barınağa giderek incelemelerde bulundu.SİVAS (İGFA) - CHP Sivas Milletvekili Karasu ve Sivas Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Aksoy ve dernek üyeleri, 30 köpeğin aşırı dozda zehir verilerek öldürüldüğü iddiasıyla gündeme gelen Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Barınak görevlileri hayvanların zehirlendiği iddialarını kabul etmezken, barınak çevresinintemizlikten yoksunkoşulları ve bu koşullarda kalanköpeklerin görüntüleri Karasu ve hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Karasu, barınağın durumunu bir kez daha Meclis gündemine taşıyacağını söyledi.

CHP Sivas Milletvekili Karasu, 30 sağlıklı köpeğin yüksek dozda zehir verilerek öldürüldüğü, gömülen hayvanların apar topar gömüldüğü yerden çıkarılıp gözden uzak bir yere gizlendiği öne sürülen Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nehayvanseverler ve CHP Sivas İl Başkan Yardımcısı Samiye Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Sabiha Yılmaz ile birlikte giderek incelemelerde bulundu.Hayvanların zehirlenerek öldürüldüğü iddiasını barınak yetkilileri kabul etmedi. Barınaktaki kameraların 3 haftadır çalışmadığı sorusuna ise kameraların bakımda olduğu yanıtını verdi.

Eski çöp toplama alanındaki barınağın,mevcut çöp toplama alanına çok yakın bir mevkide olması nedeniyle sürekli kötü kokunun olduğunu belirleyen heyet,hayvan sayısının çok fazla olması nedeniyle çok sayıda hayvanın da tek bir kafeste yaşam mücadelesi verdiğini belirledi. Foseptik ve atık sularının barınak çevresinde göllenmeler oluşturduğunu ve barınakta kalmayan çok sayıda köpeğin de barınağın çevresinde ve başıboş şekilde olduğuna işaret etti.

CHP Milletvekili Karasu, yaptığı açıklamada “Başıboş köpekler, barınak çevresinde dolaşıyor. Ayrıca barınaktaki, fosseptik çukurlarından taşmalar olmuş.Bu göllenmeler çevresinde de hayvanlar başı boş durumda çok sayıda köpek var. Üzeri açık fosseptik ve kirli sular araziye kontrolsüz bir şekilde akıyor. Hayvanların getirildikleri kafesler,kapasitesinin üzerinde çok fazla kalabalık.Bütün bunlar kabul edilemez. Barınağın mutlaka başka bir yerdeve daha modern,daha güvenli, daha temiz ve koşullarının daha uygun hale getirilmesi gerekiyor.Sokaklarda başıboş dolaşan hayvanların toplanarak barınakta kısırlaştırıp kontrol altına alınması gerekiyor. Aksi halde, daha kötü sonuçlar doğabilir. Hayvanların zehirlenerek ölümü ile ilgili vermiş olduğumsoru önergemin dışında, hayvanların yaşam koşullarıyla ilgili yeni bir önerge daha hazırlayıp konuyu bir kez daha TBMM gündemine taşıyacağım” diye konuştu.

MUTLAKA KAYIT SİSTEMİ OLMALI

30 köpeğin zehirlendiği iddiasıyla ilgili dernek adına suç duyurusunda bulunan SİHAYKO Başkanı Mehmet Akif Aksoy da iddialarının takipçisi olacaklarını söyledi. Aksoy, hayvanların kötü şartlarda yaşadığını belirterek bu duruma tepki gösterdi. Aksoy, “En başta mutlaka bir kayıt sisteminin olması gerekiyor. Hangi hayvan ne zaman getirildi, bir hastalığı var mı gibi kayıtların tutulması gerekiyor. Ancak bu yapılmıyor, dolayısıyla hayvanların bir bilgi kaydı yok. Bu yapılmadığı için hayvanların takibi de zorlaşıyor. Yine kafeslerde çok sayıda canlı var. Ortalama her bir canlıya 1.3 metrekare alan düşüyor. Bu da standartlara ve yasaya aykırı. Yine hayvanların kafes dışında doğal yaşam alanı yok. Yani havan sokaktan alındıktan sonra, sadece kafeste yaşamaya mecbur bırakılıyor. Ayrıca, mama sorunu yaşanıyor. Daha önce belediyeye, kamu kurumlarından toplanan atıkların dönüştürüleceği kompost yemmakinası yapılması önerisinde bulunmuştuk, ancak maliyeti yüksek olduğu için bu önerimiz kabul edilmemişti.Hepsinden önemlisi eski çöp döküm alanı üzerine kurulmuş olan bu alan yerine daha modern ve sağlıklı bir barınak yapılması gerekiyor” diye konuştu.

FEDERASYON’DAN DA TEPKİ

Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu BaşkanıNihal Aydın da 30 hayvanın zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin iddialara tepki göstererek,“Kanunen derhal ölü hayvanlara nekropsi yapılıp tüm sorumlular hakkında savcılığına suç duyurusunda bulunmakla görevli Tarım İl Müdürlüğü’nü de göreve davet ediyoruz. Yurt çapında hala daha pek çok Tarım il Müdürlüğü Hayvanları Koruma Kanununda kendilerine verilen savcılıklara suç duyurusunda bulunma görevi olduğunu bilmiyor. Sivas Tarım Müdürlüğünce o hayvanlara nekropsi yapılıp savcılığa suç duyurusunda bulunmuş mudur” diye sordu.