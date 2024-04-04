Şirintepelilerden Hürriyet’e sevgi seli

İzmit Belediyesinin gönül birlikteliği yaşattığı halk iftarı programı Şirintepe Mahallesinde devam etti. İftar öncesi konuşan Başkan Hürriyet, “Sizlerle birlikte daha mutlu ve gülümseyen günlerimiz olacak” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bölgelerde kurduğu iftar sofralarıyla dayanışmayı büyütüyor. Halk iftarı programı Şirintepe Mahallesinde devam ederken bölge sakinleri programa yoğun ilgi gösterdi. Programa katılım sağlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, alkışlarla karşılandı. Programa Şirintepe Mahalle Muhtarı Aydın Doğan ve geçmiş dönem mahalle muhtarı Nilgün Düzen de katıldı.

“HER SENE SOFRALARIMIZI KURACAĞIZ”

Vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyerek sözlerine başlayan Başkan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden bu yana mübarek aylarda kentimizin dört bir köşesinde sofralar kurup aşımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Bu sene mobil aşevimizle birlikte gücümüzü daha da arttırdık. Öz gücümüzü daha da fazlalaştırarak artık daha çok mahallede binlerce insanımızla soframızı paylaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki senelerde de bu geleneksel hale gelecek. Görevde bulunduğumuz her sene Ramazan ayında Şirintepe Mahallemizde yine sofralarımızı kuracağız, bir araya gelerek dualarımızı paylaşacağız.

“GÜÇ ZEHİRLENMESİ YAŞAMAYACAĞIZ”

Halkımızı bizi yeniden göreve getirdi. Bütün İzmitlilere çok teşekkür ediyorum. Şirintepe her dönem desteğini gösteren bir mahalledir. Bu bölgeye daha fazla hizmet getireceğiz. Ekopark’ın içinde gerçekleştirmek istediğimiz hizmetlerimiz var. Çocuklarımız için kadınlarımız için birçok hizmeti sizlerle birlikte getirmeyi arzu ediyoruz. Biz bu desteklerden dolayı asla güç zehirlenmesi yaşamayacağız, asla şımarmayacağız, kibirli olmayacağız. Halkımızı ayrıştırmadan herkesin başkanı olarak görevimize devam edeceğiz. Bu dönem güçlü meclisle birlikte daha güzel işler yapacağız. Sizlerle birlikte daha mutlu ve gülümseyen günlerimiz olacak” dedi.