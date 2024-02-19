Sinem Atan Foça’dan bağımsız aday oldu

Sinem Atan İzmir'in Foça ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Foça İlçesinde Sinem Atan bağımsız adaylığını açıkladı.

Atan Foça belediye Meydanı’nda yurttaşlarla buluştu. Alanı dolduran yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları ve “Oy senin ”, “Seçim sesin”, “Gel oyunu Foça için kullan“ yazılı dövizler taşıdı.

Atan konuşmasında, “Halkın dediğinin olaca ğını kanıtlamak için buradayız. Gerçek demokrasi halkın istediğidir. Halkın dediği olacak. Kendi içinden, senin seçtiğin adaylara oy ver. Demokrasi yolunda hep beraber yürüyeceğiz. Ben çıktığım yoldan asla dönmem, dönmeyeceğim” dedi.

Atan konuşmasında “Merhaba benim güzel Foça Ailem,Ben Sinem Atan Foça’nın Bağımsız Belediye Başkan Adayıyım. Foça ve Foçalılar söz konusu olduğunda ben tam olarak böyle hissediyor, böyle düşünüyor, sizlerle aramızdaki bağı en iyi böyle tarif edebiliyorum. Çünkü Foça ve Foçalılar söz konusu olduğunda içim içime sığmıyor. Aile olmak için ille de aynı soyadını taşımamız da gerekmiyor. Koskoca dünya dururken, gidilecek, yaşanacak o kadar yer varken Foça’da yaşamayı tercih etmek, burada yuva kurmak, iş kurmak, hayaller kurmak, geleceğini Foça’da planlamak, aynı ideallerde ve özlemlerde buluşmak büyük bir aile olmak için fazlasıyla yeterli. Foça bir köy gibi bırakılıp, bir muhtarlık gibi yönetilemeyecek kadar önemli bir kenttir. Bu bölgede birbirinden önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bugün de aynı şefkatle bizleri kucaklayan çok eski ve önemli bir sahil kentidir. “ dedi