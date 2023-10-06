Sincan'da tutuklu gazetecilere Özdağ'dan ziyaret

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Sincan Kapalı Cezaevi'ndeki tutuklu 4 gazeteciyi ziyaret etti.ANKARA (İGFA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Yıldız, Zafer Partisi Ankara İl Başkanı Av. Bilal Tatar, Zafer Partisi GİK Üyesi Av. Ufuk Doğan, Sincan Kapalı Cezaevi’nde Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Eray Ertürk, Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir X hesabı yöneticisi Süha Çardaklı ve Ambargo TV gönüllüsü Ramin Saeidi’yi ziyaret etti.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, "Sincan'da yatan 4 tutuklu gazeteciden birisi aslında gazeteci değil sanatçı ama sosyal medya yardımcısı olduğu için gözaltına alındı ve tutuklandı. Ziyaret ettim. Durumları hakkında bilgi aldım. İçerideki şartların bir hapishanede olacağı çerçevede olduğunu ifade ettiler. Bu anlamda bir rahatsızlık ifade etmediler. Ancak haksız olarak tutuklandıklarını ve bunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini bizden de bunu gündeme getirmemizi talep ettiler. Kendilerine hapishanede nasıl davranıldığını sorduğumuz zaman koğuşta şartların temiz olduğunu ve koğuşta kalanların kendi aralarında bir ahenk yarattığını ifade ettiler. Bunu da biraz şaşkınlıkla ifade ettiklerini söyleyebilirim. Adaletin hızlı işlemesini talep ediyorlar. Bu da onların doğal hakkı çünkü basında çıkmış haberleri sosyal medyada, basın organlarında dile getirdiği için kimse tutuklanamaz. Bu kabul edilebilir bir husus değil" diye konuştu.

Zafer Partisi olarak yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Özdağ, bu işin bu kadar uzaması ve tutuklamaya gelmesinin dahi kabul edilemez olduğunu belirterek, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

Davanın açılış şekli, tutuklamaların yapılış şekli bunların hepsinin sözde delillerin ele geçirilmesi hepsinin yasaya aykırılık içerdiğini vurgulayan Özdağ, parti avukatlarının bu konuda gereken tüm adli mercilere önümüzdeki günlerde şikayette bulunacaklarını kaydetti.