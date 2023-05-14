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Sinan Oğan oyunu Ankara'da kullandı
SİYASET 14.05.2023, 11:52
ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyunu Ankara'da kullandı.ANKARA (İGFA) - ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyunu Ankara'da kullandı.
Oğan eşi ve çocukları ile ibirlite oy kullanmaya geldi.
Oğan, "Memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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