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Şile Belediye Başkanı Ocaklı: "Marka ilçe olma yolunda hedefe koşuyoruz"

SİYASET 30.01.2024, 12:50
Şile Belediye Başkanı Ocaklı: "Marka ilçe olma yolunda hedefe koşuyoruz"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Şile’nin marka değerini nasıl yükseltmeyi hedef koyarak, önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı ilçemizin ve esnafımızın kalkınması için sürdüreceğiz." dedi.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) -Şile Belediye Başkanı ve 2024 Yerel seçimlerinde Cumhur İttifakının yeniden adayı olan İlhan Ocaklı, seçim çalışmaları kapsamında  “Esnaf Buluşmaları” programının ilkini Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir grup esnafla bir araya geldi. Etap etap düzenlenecek olan “Esnaf Buluşmaları”  sabah kahvaltı programıyla başladı ve Belediye Başkanı İlhan Ocaklı programda yaptığı konuşmada  “Uzun yıllar siyasetin her kademesinde bulunarak yaklaşık 15 yıl Ak Parti Şile İlçe Başkanlığı görevini sürdürdüm  ve 2019 yılında Şile halkının bana gösterdiği teveccüh ve destekleriyle Belediye Başkanı seçildim.

Allah nasip ederse ve halkımız yeni dönemde yapacağın  çok iş var, ayrıca doğal afetlerden, pandemiden ve benzeri yaşanılan hadiselerden iki buçuk yılı aşan kaybedilen zamanda yapamadıkların var diyerek, görevimize devam etmemizi uygun görürlerse, her zaman olduğu gibi İnsanımıza ve İlçemize hizmet etmeye devam edeceğim. Ancak özellikle belirtmek isterim “Bende Esnaflıktan Geliyorum” vurgusu yaptı.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE ÇALIŞMALARIMIZI İLÇEMİZİN KALKINMASI İÇİN SÜRDÜRECEĞİZ.

Şile esnafı ile bir araya gelerek “Esnaf Buluşmaları” programlarının ilkini gerçekleştirdiklerini ve bu buluşmaların etap etap sürdürüleceğine dikkat çeken  Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “Şile’mizin dününü, bugününü ve yarınını düşünerek bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmalarla Şile’nin marka değerini nasıl yükseltmeyi hedef koyarak, önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı ilçemizin ve esnafımızın kalkınması için sürdüreceğiz. Değerli cadde esnafımızın destekleriyle ilçemizin turizm potansiyelini, ekonomisini, yatırım ve marka değerini geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 SÜRDÜRÜLEBİLİR BELEDİYECİLİK İÇİN ESNAFLARIN ÖNERİLERİ DİNLENDİ

Katılımcı yönetişim anlayışıyla, çeşitli programlarda, Adım Adım Yerinde Hizmet çalışmalarında ve halk günlerinde Şile'de yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, ilçeye ve vatandaşlara daha kapsamlı, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet verilmesi adına kendisine yöneltilen görüş, öneri ve talepleri dinleyen Başkan İlhan Ocaklı, yegane hedeflerinin Şile’ye ve Şile halkına daha fazla hizmet sunmak, bu güzel ilçe için daha fazla çalışmak olduğunu dile getirdi.

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