Serkan Yazıcı: Marmaris'te yepyeni hikaye yazacağız

Cumhur ittifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, meclis üyesi adaylarını düzenlenen toplantıda tanıttıMUĞLA (İGFA) - Cumhur İttifakı'nın Marmaris İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, belediye meclis üyesi adaylarının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, deneyimli ve nitelikli ekibiyle Marmaris'in ihtiyaçlarına çözüm sunmak için kararlılıkla çalışacağını belirtti.

Adayları tek tek sahneye davet eden Yazıcı, “Belediye meclisi üyesi adayı olan ekip arkadaşlarım, ilçenin her kesiminden geleneksel değerlere sahip, birikimli ve işini hakkıyla yapacak isimlerden oluşuyor. Bu listenin sadece siyasi arenada değil, aynı zamanda Marmaris'in sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi için de önemli bir rol oynayacaktır. Marmarislilerle el ele yepyeni bir hikaye yazacağız” açıklamasını yaptı..

Yazıcı, göreve geldiklerinde ahenk olacağına dikkati çekti. "Meclis üyelerimiz arasında tanımadığınız yoksa sizlerin meclis üyesi benim" diyen Yazıcı, "Telefonum herkese her zaman açık. Güçlü bir ekip ve hizmet odaklı yaklaşımla Marmaris halkına daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz" dedi. Yazıcı, Marmarislilerle el ele yepyeni bir hikaye yazacağız. Marmaris'te yepyeni bir tarih yazacağız." diyerek Marmaris'in geleceği için güçlü bir aday kadrosuyla seçimlere hazırlandığını dile getirdi.

Serkan Yazıcı’nın Belediye Meclis Üyesi Adayları UYSAL AVCI, OSMAN İREZ, YUSUF KORAY ONAT, OSMAN ACAR, OZAN BALCI, ABDURRAHMAN GÖLLÜ, AYŞE TAŞER, CAVİDAN ÖNER, İBRAHİM ÇELİKALP, MUZAFFER ARAVİ, EREN MERT, SALİH TAŞKIN, OĞUZHAN ZAİMOĞLU, MEHMET GÖKMEN, KUBİLAY SEZGİN, HÜSEYİN DURSUN, KAZIM UYSAL, HÜSEYİN SARI, MUTLAY YÜCEL, FİLİZ KOÇAK, NİL KAYA, UĞUR DÜNDAR 'dan oluşurken, Kontenjanlarda ise; MUSTAFA KARACAN, ESAT ONUR TUGAY, OSMAN ÜLGEN yer aldı.