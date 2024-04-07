Serdivan'da görev teslimi tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 31 Mart yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçilen Osman Çelik’e görevi teslim etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 31 Mart yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçilen Osman Çelik’e görevi teslim etti. İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alarak Serdivan Belediyesi’ne gelen Osman Çelik’i yoğun bir kalabalık karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar’ın yanı sıra devir teslim töreninde önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Yusuf Haldızoğlu, MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, İlçe Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Serdivan’a hizmete edecek olmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Gerçekten çok heyecanlıyız. İnşallah Zeki başkanım ve Yusuf başkanımın tecrübelerinden istifade ederek Serdivanımızı 7-24 esasıyla çalışarak güzel günlere ulaştıracağız. Serdivan’ı Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak, daha iyi, daha yaşanılabilir hale getirmek için var gücümüzle işe koyulacağız. Dua ve destekleriniz için teşekkür ederim. Rabbim Serdivan’a en güzel şekilde hizmet etmeyi nasip etsin” dedi.

SERDİVAN’A HİZMET ETMEKTEN GURUR DUYUYORUM

15 yıl boyunca büyük bir gururla hizmet sunduğu Serdivan’da görevi Osman Çelik’e teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Alemdar, “Ben Zeki başkanımızdan görevi devralmıştım. Şimdi de Osman kardeşime devrediyorum. Görev süremiz boyunca ilçemize değer katmak, şehrimizin ve bölgemizin örnek ilçesi haline getirmek için gayretle çalıştık. Bu bayrağı daha iyi noktalara taşıyacağına inandığım Serdivan Belediye Başkanımız Osman Çelik’e başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.