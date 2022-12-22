Semra Güzel'in vekilliği 330 oyla düşürüldü

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında yaptığı toplantıda, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliği "devamsızlık" gerekçesiyle düşürüldü.ANKARA (İGFA) - Semra Güzel'in milletvekilliği, TBMM İçtüzüğü gereği üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oyla düşürüldü.

Genel Kuruldaki oylamaya 372 milletvekili katıldı. Oylamada 330 kabul, 42 ret oyu verildi.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Bilgiç, Güzel'in milletvekilliğinin düşürüldüğünü açıkladı.

Bu arada oylama sırasında HDP milletvekilleri, "Semra Güzel halkın iradesidir" yazılı dövizler ve Güzel'in TBMM Genel Kurulu kürsüsündeki fotoğraflarını göstererek, çeşitli sloganlar attı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in oylama sonucunu açıklaması sırasında ise HDP milletvekilleri sıralara vurarak karara tepki gösterdi.

Bunun üzerine HDP milletvekilleri Genel Kurul Salonu'nu sloganlar atarak terk etti.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.