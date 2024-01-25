Semih Balaban, Manisa Dostlar Meclisi'nin konuğu oldu

Manisa Dostlar Meclisinin konuğu CHP Yunusemre Belediye Başkan adayı Semih Balaban oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Dostlar Meclisinin konuğu CHP Yunusemre Belediye Başkan adayı Semih Balaban oldu. Manisa Dostlar Meclisi’nin sözcüsü Cihan Canuyar Manisa’nın sorunlarını belediye başkan adaylarına aktardıklarını söyledi. Cihan Canuyar “CHP Yunusemre Belediye Başkan adayı Semih Balaban ile Manisa siyasetini ve yerel seçimleri konuştuk. Manisa’nın sorunları için çözüm önerilerinde bulunuyoruz. Önemli olan Manisa’nın marka şehir olması ve Manisa’nın daha ileriye gitmesidir. Bizler Manisa için çalışmaya devam edeceğiz ” dedi.

CHP Yunusemre Belediye Başkan adayı Semih Balaban ise Manisa Dostlar Meclisi ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Semih Balaban “Dar gelirli ailelerin çocukları için kreşler açacağız. Aileler çocuklarını kreşe bırakabilecek. Engelli bireyler için tesis kuracağız. Engelli bireyler isterlerse yatılı kalabilecek. Yunusemre’yi kültür sanat merkezi yapacağız, Yunusemre Belediyesi’ni, mahalle meclisleriyle yönetmek. Bu mahallelerde muhtarlarımızın öncülüğünde bir mahalle meclisi oluşturacağız. Bu meclisi, her mahallenin seçmen sayısına göre oluşturulacak. ” dedi.