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Selim Uyar, yerel seçimi değerlendirdi

Yeniden Refah Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Selim Uyar, " Mehmet Özcan ve belediye meclis üyelerini tebrik ediyorum Keşan’ımızın yararına olan her işte başkanıma destek olacağım ama kendisine de en sıkı muhalefeti yapacağım " dedi

SİYASET 04.04.2024, 10:30
Selim Uyar, yerel seçimi değerlendirdi

Yeniden Refah Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Selim Uyar, " Mehmet Özcan ve belediye meclis üyelerini tebrik ediyorum. Keşan’ımızın yararına olan her işte başkanıma destek olacağım ama kendisine de en sıkı muhalefeti yapacağım." dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Selim Uyar, dün yazılı bir açıklama yaparak 31 Mart yerel seçimlerinği değerlendirdi

Uyar, 4.dönem olarak Keşan Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özcan, meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerini tebrik ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Partimizin aldığı 230 tane oyu kimse küçümsemesin, seçmenlerimize ve dava arkadaşlarımıza söylüyorum. Keşan’da Türkiye’de bir ilki yaptık. Seçim sürecinde, hakkı, adaleti ve projelerimizi anlattık. Gereksiz masrafların milli servet olup gereksiz masrafların hepsinin çöpe giden paralar olduğunu anlattık ve uyguladık. Bir tane afiş bile yaptırmadım, israfın haram olduğunu anlattık ve kendimiz bu israfları yapsaydık, diğerlerinden bir farkımız olmazdı. Onun için baştan kendim uyguladım, sonra anlattım, bisikletle gezdim, sesimizi böylede duyurabiliriz dedik ve yılmadık sosyal medyayı kullandık. Keşan Belediyesinin parası ile seçim kampanyası olmaz dedik, hakkaniyetsiz bir seçim süreci olduğunu, Ticaret Bakanımıza ve halkımıza anlattık . 2 çok büyük bütçeli partiler seçim promosyonu olarak erzaklar dağıttılar, kitaplar dağıttılar, paralar dağıttılar, market alışveriş kartları dağıttılar. Bizler bunlara karşı böyle bir mücadele verdik, herkes başını dik tutsun, bizler menfaata, çıkara boyun eğmedik. Hakk'ın rızasını kazanmak için mücadale ettik ve etmeye devam edeceğiz.

Mehmet Özcan başkanımza tekrar Hayırlı olsun, başkanımı tebrik ediyorum. Keşan’ımızın yararına olan her işte destek olacağımı ve sıkı bir muhalefet yapacağımı da kamuoyuna sunuyorum”

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