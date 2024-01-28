Selim Uyar, Yeniden Refah'tan Keşan'a talip

Yaklaşan Mahalli İdareler seçimleri öncesi partilerde hareketlilik sürerken Yeniden Refah Partisi’nin Keşan Belediye Başkan adayı olarak Keşan İlçe Başkanı Selim Uyar gösterildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Keşan İlçe Başkanı Selim Uyar, partisinden Keşan Belediye Başkan adaylığını duyurdu.

Uyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendilerini bu hizmete layık gören davanın mücahitlerine selam gönderirken, amaçlarının 31 Mart 2024 yerel seçimleri için milletin huzuruna gerçek belediyecilik sözünü yerine getirecek millî idare ve millî görüş ilkesiyle çıkmak olduğunu söyledi.

Uyar, paylaşımında, "İşte bu anlayışla , kendini değil kentini düşünen Laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil tevazuyla hareket eden gerçek belediyecilik anlayışı ile hizmetiniz'e talibim” ifadelerini kullandı.