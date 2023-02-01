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Şehitoğlu: Kestel, neden Nilüfer gibi olmasın?

SİYASET 01.02.2023, 16:18
Şehitoğlu: Kestel, neden Nilüfer gibi olmasın?

Bursa Nilüfer Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu, CHP Kestel İlçe Başkanlığı’nda Kestel ilçe örgütü ile bir araya gelerek, "Kestel, Nilüfer gibi gelişen ve değeri her geçen gün artan bir ilçemiz olacak" dedi.BURSA (İGFA) -  CHP Kestel ilçe Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Kestel İlçe Başkanı Hatice Doğan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayten Dilsiz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batıkan Altınyıldız  ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Kestel’in hava kirliliği başta olmak üzere gündeme dair konular toplantıda ele alındı.

Toplantıda Kestel ve Bursa’ya dair konuların görüşüldü.

ŞEHİTOĞLU, “KESTEL, BİZİM İKTİDARIMIZDA NİLÜFER GİBİ OLACAK”

Kestel’in önemine vurgu yapan CHP Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu, “Kestel artan nüfusu ile birlikte; sanayi, tarım ve turizm alanındaki yatırımlarla değişime ve gelişime açık bir kent olmasına karşın yerelde ve genelde birçok hizmetten faydalanamıyor. Kestel’in gelecek planlamasını iyi gerçekleştirmeliyiz. Kestel’in tarım kenti kimliğini korumalıyız. 250’yi aşkın sanayi kuruluşunun yer aldığı Kestel sanayi ve tarım potansiyeli ile göç açısından çekim merkezi haline gelmeye devam ediyor. Bu anlamda yerel ve genelde hak ettiği hizmeti almakta zorlanan Kestel ve Kestel halkı, bizim iktidarımızda hak ettiği hizmeti alarak Bursa’nın çekim merkezi haline gelecek. Kestel, Nilüfer gibi gelişen ve değeri her geçen gün artan bir ilçemiz olacak” ifadelerini kullandı.

ŞEHİTOĞLU, “KESTEL TURİZM KONUSUNDA GERİYE GİDİYOR”

Kestel’in tarım ve sanayide olduğu gibi turizm alanında Bursa’nın önemli bir değeri olduğuna vurgu yapan Şehitoğlu, “Kestel doğal güzellikleri ile Bursa’mızın önemli bir değeri.  Özellikle Saitabat, Küreklidere ve Alaçam Şelaleleri turizmde hak ettiği değeri görmüyor. Bu değerleri koruyamadığımız gibi Kestel turizm konusunda geriye gidiyor. Bunun sebebi belli. Kestel halkı hak ettiği hizmeti alamadığı gibi turizm alanında da yatırımlardan geride bırakılıyor. Yerli ve yabancı birçok turist için önemli değerlere ev sahipliği yapan Kestel’in iktidarımız döneminde turizmden hakkettiği payı alması, Kestel’in kırsalından merkezine her kesimin refah düzeyini artıracak yatırımlarla ülkemiz ve dünya çapında tanınır hale gelmesi için çalışacağız.” dedi.

ŞEHİTOĞLU, “BURSA’NIN GELECEĞİ İÇİN ORTAK AKILLA HAREKET ETMELİYİZ”

Şehitoğlu, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmelerde ise, Bursa’nın doğu yakasında hızla gelişen ilçelerinden biri olan Kestel’de bir araya geldiklerini anımsatarak, "Kestel başta olmak üzere Bursa gündemi seçim çalışmalarına ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Uludağ’ın eteklerinde yer alan Kestel’in en önemli gündem maddesi hava kirliliği iken şimdi de bu soruna Gürsu ve Kestel’de açılmak istenen boyahaneler eklendi. Çevreyi ve havayı kirleten tesislerin bir an önce gerekli önlemleri almaları büyük önem arz ediyor. Kestel artık şehir merkezimizde yer alan bir ilçe. Buradaki hava kirliliği tüm Bursalıların sağlığını etkiliyor. Diğer yandan Gürsu ovası büyük ölçüde yok oldu. Önceden birkaç metreden çıkan su şimdi 200 metrelere kadar indi. Bu anlamda yeni açılması planlanan boyahaneler ile ilgili de gerekli önlemler alınmalıdır. Suyun geri dönüşümünü sağlayacak endüstriyel tesisler planlanmalıdır. Özetle Kestel ve Gürsu bölgesinde su ve hava kirliliği konusundaki hassasiyeti en üst noktaya taşıyarak ortak akılla hareket etmeliyiz" diye konuştu.

ŞEHİTOĞLU, “KESTEL İLÇE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARIYLA ÖNE ÇIKIYOR”

Bursa’nın geleceği ve sorunlarının çözümü için geçmişten bugüne ilçe örgütleri ile bir araya gelen ve her türlü etkinliğe destek olmaya çalışan,  Nilüfer Belediyesi CHP Meclis üyesi Şehitoğlu Kestel İlçe Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Şehitoğlu, Kestel İlçe Başkanlığı’nın çalışmalarıyla öne çıktığını ifade ettiği konuşmasında; öneri, basın açıklamaları ve sorunların tespitinden, çözüm aşamasına kadar gösterdikleri gayretle en aktif ilçe başkanlıkları arasında yer aldığını belirtti.  Şehitoğlu, başarılı çalışmalarından dolayı Kestel İlçe Başkanlığı’na teşekkürlerini sundu.

Başkan Doğan ise açıklamasında, “Bizleri birçok etkinliğimizde yalnız bırakmayan, genel ve yerel süreçte, çalışmalarımızda ve farklı konularda desteklerini esirgemeyen Şehitoğlu’na ziyaretlerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

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