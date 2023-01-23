Şehit Aileleri Konfederasyonu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık destek

Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Türkiye düşmanlarına karşı, emri Amerika’dan alanlara karşı, İsveç’te Kur'an-ı Kerim'i yakanlara karşı Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz” dedi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Şehit Aileleri ve Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Mutlu Kadın Mutlu Toplum, Büyük Kadın Buluşması” programı çerçevesinde, bir düğün salonunda düzenlenen programda konuştu.

Seçime dair açıklamalarda bulunan Sözen, “Allah kısmet eder, Sayın Cumhurbaşkanımız tensip buyurursa sizler de destek verirseniz, Allah kısmet ederse karşısına milletvekili olarak çıkmak istiyorum. Çıktığımda da sizlere hiçbir zaman tepeden bakmayacağım, hiçbir zaman ayrım yapmayacağım, hiçbir zaman adaletsizlikte bulunmayacağım. Şu fakirin oğludur, şu zenginin kızıdır ayrımı yapmayacağım. Başörtülü, başörtüsüz ayrımı yapmayacağım, alevi-suni ayrımı yapmayacağım. Fikri, zikri ve dünya görüşü ne olursa olsun en önce insan olsun mantığıyla davranacağım” dedi.

Kadınlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen Sözen, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Kadın annedir, kadın eştir, kadın yuvadır, kadın insandır, kadın ailenin temel direğidir, kadın toplumun aynası, geleceğimizin ümit ateşidir. Kadının elinin değdiği yer de bereket vardır, huzur vardır, birlik vardır, beraberlik vardır. Bugün Bingöl’den bu kadın elini Sayın Cumhurbaşkanımıza inşallah hayır dualarımızla, desteklerimizle hep beraber değdirelim. Aslında zaten AK Parti, 5 milyon kadın üyesi olan büyük bir kadın hareketidir. Milyonlarca gönüllü neferi olan bir kadın hareketidir. Cumhurbaşkanımız da her ortamda şunu ifade ediyor, ‘Ben şuan da Cumhurbaşkanıysam, bu ağzı dualı, eli dualı, eli kınalı, kadınlar sayesindedir’ diyor. Nasıl ki bugüne kadar dik bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında durduysak, inşallah Mayıs ayında da hep beraber Bingöl’de Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında duracağız. Türkiye düşmanlarına karşı, emri Amerika’dan alanlara karşı, İsveç’te Kuran- Kerimi yakanlara karşı Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz. İçinizde kara çarşaflı ablalarımız, bacılarımız var. 28 Şubat sürecinde bu Kemal Kılıçdaroğlu, bu 6’lı masanın ortağı Meral Akşener, sizlere irticacı diyordular. Başınızı örttüğünüz için aranızda ayrımcılık yapıyordular. Bugün de gelmişler aramıza, bizimle Sayın Cumhurbaşkanımızın arasına mesafe sokmaya çalışıyorlar. Ablalarım size net bir şey söyleyebilirim, aç olabilirsiniz, açıkta olabilirsiniz, dün zengindiniz, bugün fakir olabilirsiniz yada bugün fakir yarın zengin olabilirsiniz ama Allah bizleri vatansız, devletsiz, bayraksız ve ezansız bırakmasın inşallah.”