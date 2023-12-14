Şefikoğlu Gürsu'da bu kez 'spor adamı' kimliğiyle mesaj verdi

Bursa'da AK Parti'den Gürsu Belediye Başkan aday adaylığına yönelik saha çalışmalarında birebir diyaloglarla sürdüren tarım danışmanı, iş insanı Halit Şefikoğlu, yıllarca Gürsu'da futbolculuk ve antrenörlük yaptığı sahalarda gençlerin antrenmanlarına katılarak, onlarla sohbet etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde yıllarca top koşturduğu ve antrenörlük yaptığı sahalarda gençlerle buluşan AK Parti Gürsu Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoğlu, çalışmalarını ve hedef projelerini anlattı.

Gürsulu gençleri bilgilendiren Şefikoğlu, tarım danışmanlığı kimliğinin yanı sıra 'spor adamı' kimliği ile hedeflerinin Gürsu’da spor yapmayan gencin kalmayacağını söyledi.

Gençleri bilgisayarın, sosyal medyanın mayınlı alanlarından kurtarmak ve sosyal yönden birliktelikte bir ve beraber olmalarını aynı ortamları paylaşmaları ile aşabileceklerini söyleyen Şefikoğlu, "Çocuklarımız Ar-Ge, gençlik, spor, kültürel merkezlerdee çeşitli fikir görüş ve davranış faaliyetlerde bulunarak birlikte hareket etmenin başarısını aynı yöne kanalize ederek enerjisini sarf ederek başarılı olmak için mücadele ederken, ailelerini de bu faaliyetlere katacağız. Bizlerde katılacağız. Çocuklarımıza sorumluluk, hedef bilincini aşılayarak, aile toplum bağlarının gelişmesini, kaynaşmasını sağlayacağız. Bu sayede çocuklarımız daha iyi birlikteliği ve bağları daha iyi anlayacaktır. Göreve geldiğimiz takdirde bu kaynaşmayı sağlayacak birçok projemiz hazırdır" diye konuştu.