Sedat Yalçın’dan Orhaneli’de kırsal kalkınma mesajı

Bursa’da kentsel sürdürülebilirlik, sosyal politikalar ve kalkınmaya yönelik açıkladığı projelerle kamuoyunun desteğini kazanan Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Orhaneli İlçesi’ne yaptığı ziyarette esnaf ve vatandaşlarla buluştu.BURSA (İGFA) - Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bursa’nın her bir noktasını köşe bucak gezen Sedat Yalçın, Orhaneli İlçesi’nde 7 asırlık Beyce Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısına ilişkin dertlerini dinledi.

Orhanelili esnaf ve vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Sedat Yalçın, daha sonra Orhaneli’nin Karıncalı Mahallesi’nde seçim bürosu açılışına katıldı.

“ORHANELİ’DE HEDEFİMİZ KIRSAL KALKINMA”

Orhaneli’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle kırsal kalkınma noktasında büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Sedat Yalçın, ilçede özellikle tarımda verimliliğin arttırılmasına yönelik bir dizi çalışmalar yapılabileceğini belirterek;

“Orhaneli tarihi ve kültürel mirasıyla dağ yöresinin incisi bir ilçemiz. Birçok mahallesinin asırları aşan mazisi var. Verimli tarım arazileri olmasına rağmen kaliteli üretime yönelik çalışmalarının yetersiz olduğunu gözlemliyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımız, toprağa verdiği emeğin karşılığını alamıyor. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı vatandaşımızı zorluyor. Orhaneli, tarih ve kültür mirası yönünden oldukça zengin bir ilçemiz olmasına rağmen turizme katkısı da sınırlı düzeyde kalmış durumda. Bizler göreve geldiğimizde Güney Uydu Kenti projemizi hızla hayata geçirerek yörede kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla önemli destekler vereceğiz. Hayvancılık alanında da verimliliği arttıran farklı stratejiler ortaya koyarak ilçeyi büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yönünden ileri bir noktaya taşıyacağız.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni çiftçimiz için alternatif alıcı konumuna getirerek ürünlerinin satışının hak ettiği değer üzerinden yapılmasını sağlayarak aynı zamanda ihracat yönünden önemli bir katma değer elde edeceğiz.

Ayrıca başta Beyce Pazarı olmak üzere ilçenin tarihi ve kültürel mirasını ön plana çıkaracak projeler geliştirerek Bursa’nın turizme dönük kalkınma hedefinin bir parçası yapacağız.

Bizler her gittiğimiz yere bolluk ve bereket getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Orhaneli’nin de çehresini değiştirerek Orhanelili hemşerilerimize, ektiğinden kazanan, kazandığını değere dönüştüren bir yatırım döngüsü içerisinde bolluk ve refaha kavuşmanın huzurunu yaşatacağız. Orhaneli, konuşan değil üreten bir belediyeciliğe kavuşacak” dedi.

Bölgede yaşanan göç sorununa da değinen Sedat Yalçın; yapacakları yatırımlarla özellikle gençlerin istihdam sorunu çözeceklerini söyleyerek, “Yapacağımız çalışmalarla Orhaneli’yi göç veren değil geri dönüşlerin yaşandığı bir ilçemiz haline getireceğiz” diye konuştu.