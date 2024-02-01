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Sedat Yalçın: "Fırınlara bedava un vereceğiz"

SİYASET 01.02.2024, 15:24
Sedat Yalçın: "Fırınlara bedava un vereceğiz"

Projelerini açıklamaya devam eden Yeniden Refah Partisi (YRP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, fırınlara bedava un dağıtacaklarını ve halkın bu sayede ekmeği çok ucuz fiyata satın alacağını söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının açıklandığını ilk günden itibaren halkta büyük bir heyecan ve mutluluk yaratan Sedat Yalçın, göreve gelmeleri halinde hayata geçirmeyi planladıkları projeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Adaylık açıklamasını yaptığı Basın Toplantısında her ay ödenecek su ücretlerinden yüzde 40 indirim yapacaklarını açıklayan Sedat Yalçın, fırınlara bedava un dağıtacaklarını ve halkın bu sayede ekmeği çok ucuz fiyata satın alabileceğinin müjdesini verdi.”

“FIRINLARA BEDAVA UN VE HALKA UCUZ EKMEK VERECEĞİZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı süresince kimseyi ötekileştirmeden, başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere her kesimin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sosyal plan ve projeler geliştireceklerini vurgulayan Sedat Yalçın; “Kent içerisinde huzur ve güven ortamını sağladığımızda ekonomik yönden de refaha kavuşacağız. Bursa’da hiçbir vatandaşımız evine mutsuz girmeyecek. Yaşlılarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız ve engellilerimiz için geliştireceğimiz projelerle Bursa’yı yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ekimi yapılmayan tarım arazilerinin yeniden ekilmesine talip olacağız. Fırınlarımıza bedava un dağıtarak vatandaşlarımızın ekmeği neredeyse bedavaya yakın bir fiyatta satın alabilmesini sağlayacağız. Bütün bu projelerin kaynağı hazır. Bursa dürüst ve liyakata dayalı; israfın rüşvetin, yolsuzluğun, çifte standardın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı bir belediyecilik anlayışıyla yönetildiğinde her türlü kaynak ve imkana sahip bereketli bir kentimiz.” diye konuştu.

“MİLLETİN DERDİNE DERMAN OLACAĞIZ”

Bursa Büyükşehir’i boğazına kadar borca batırarak değil tam tersine önceki dönemden kalan borçların ödendiği hatta kasasında fazladan parası olan bir belediye haline getireceklerini dile getiren Yalçın; “İhracatı arttırmaya yönelik çalışmalarla Büyükşehir’e önemli ölçüde döviz girdisi sağlayacağız. Bütün bunları gerçekleştirdiğimizde hayata geçirmeyi planladığımız projelerimiz için gerekli olan kaynak kendiliğinden ortaya çıkmış olacak. Böylece daha önce açıkladığımız yüzde 40 indirimli su, fırınlara bedava un ve vatandaşa ucuz ekmek gibi projelerin gerçekleştirilmesi de mümkün olacağız. Önceliğimiz, işçisiyle, memuruyla, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla erkeğiyle, çalışanıyla emeklisiyle, köylüsüyle, kentlisiyle her bir bireyin gelecek kaygısı taşımadan, huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği Bursa’yı yeniden inşa etmek.  Çünkü biz belediye başkanlığını rant kapısı ve zenginleşme yeri olarak değil milletin derdine derman olma yeri olarak görüyoruz.  Sosyal planlarımızla İnşallah devletin yetişemediği, eksik bıraktığı alanları yerel yönetim olarak tamamlayacağız.” dedi.

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