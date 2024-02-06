Sedat Yalçın: "Bursa’yı kent vizyonuyla yöneteceğiz"

Yeniden Refah Partisi (YRP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Bursa basınına verdiği sözü tutarak basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Basın camiasının büyük ilgi gösterdiği toplantıda Sedat Yalçın, Bursa hedeflerini ve projelerini anlattı.

5 ayrı medeniyete ev sahipliği yapan Bursa’nın sosyal gelişim açısından ileri düzeyde bir şehir olması gerektiğini vurgulayan Sedat Yalçın; Bursa’nın çevre ve doğal kaynaklar açısından gelişmiş bir şehir olduğunu ifade ederek; “Şehri büyütürken, yenilerken, dönüştürürken, çevre ve doğal kaynakların üzerinde çok büyük bir hassasiyetle durmamız gerekiyor. Kenti hangi vizyonla yöneteceğinizi tespit etmeniz gerekir” dedi.

“KENTSEL GELİŞİMLE İLGİLİ ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ”

Bursa’yı yönetenlerin güçlü ve gelişime açık bir Kent Vizyonuna sahip olması gerektiğine dikkat çeken Sedat Yalçın; Bursa’nın teknoloji ve kalifiye iş gücü açısından gelişmiş bir şehir olmasını istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Kent ekonomisi açısından yüksek katma değerli ve nitelikli istihdamı olan bir şehir hedefliyoruz. Bursa’nın akıllı bir şehre ulaşmasını, kentte yönetim kalitesinin iyileştirilmesini arzu ediyoruz. Daha kaliteli, daha nitelikli bir kent yönetimi olsun istiyoruz. Kentsel gelişim ve kentsel dönüşümle ilgili birçok faaliyeti yürütmek ve kentsel planlama için önemli adımlar gerek. Bu bağlamda kent ekonomisini çok boyutlu değerlendireceğiz. Kent ekonomisinin her seviyede insanın pay aldığı bir mekanizmaya dönüşmesini amaçlıyoruz.”

“YEŞİL BİNA KONSEPTİNE UYGUN YAPILAR İNŞA EDECEĞİZ”

Bursa’yı yaşanabilirlik odaklı bir kent olarak tasarlayacaklarını dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın; kentin sürdürülebilirlik kültürüne sahip olması gerektiğine dikkat çekerek; “Çocuklarımıza, torunlarımıza bu şehri bırakacaksak belli özelliklerde bırakmalıyız. Şehri tahrip ederek, yanlış yatırımlar yaparak, havasını ve çevresini kirleterek o nesillere bir şehir bırakmak çok büyük bir vebal olacaktır. Sürdürülebilir kent kültürü için toplu taşımanın uluslararası standartlarda sağlanmasını yönünde çalışmalar yapacağız. Sürdürülebilir enerji kullanımını teşvik edeceğiz. Bir yeşil bina konsepti var. Artık binalarımızı yeşil bina özelliğine uygun yapmalıyız. Yani enerji verimliliği yüksek, kendi enerjisini üreten, sıfır atıkla çalışabilen, sularını arıtan, kentsel tarım yapılabilen evlere yeşil bina deniliyor. Yeşil binalar ayrıca akıllı şebekelerle destekleniyor.” diye konuştu.

Konuşmasına; “Sanat ve sosyal kalkınmayı önemli oranda destekleyeceğiz. Bilim ve eğitim konusuna yerel yönetimin ne ölçüde katkı vereceğini göstereceğiz.” ifadeleriyle devam eden Yalçın; Bursa’yı akıllı kent teknolojileriyle yöneteceklerini açıklayarak söyle konuştu:

“BURSA’NIN MASTER PLANLARA İHTİYACI VAR”

“Hukuki altyapı olarak her kurumun bir stratejik plan kültürü var. Bu yasal bir zorunluluktur. Biz ekonomik planlama, sosyal planlama ve fiziki planlama başlıklarından oluşan çatı stratejik planlar yapmak istiyoruz. Bursa’nın bilim temelli bir yol haritasına ihtiyaç var. Bursa’da turizmle ilgili çok sayıda hazırlanmış raporlar var. Bu raporların hepsi güncellenecek. Bu şehrin bir kültür ve sanat hayatıyla ilgili master planına ihtiyaç var. Çok renkli bir şehirde yaşıyoruz. Bu alanda da gelişim sağlamak istiyoruz. Bir tarım kentidir Bursa. Ve tarımdan ciddi katma değer beklentimiz var. Çevreyi, sanayi ile beraber yöneteceğiz. Çevreyle ilgili sorunlardan sanayicilerimizin de rahatsız olduklarını biliyoruz. Temiz teknolojilere geçiş konusunda tüm sanayicilerimizin yanındayız.”

‘DOST BÜROKRASİ’ DEVREDE OLACAK

Yönetim anlayışı olarak ‘Dost Bürokrasi’ kavramını benimseyeceklerini kaydeden Sedat Yalçın, yatırımcılara da, işletmecilere de, kent mensuplarına da, kentte sosyal yönden dezavantajlı gruplarla ilişkilerde de dost bir bürokrasi yaklaşımı esas alacaklarını söyleyerek; “Yüzde yüz liyakatli, tertemiz ve alanında uzman ve çözüm odaklı bir yapıyla Bursa’ya hizmet edeceğiz. Belediye hizmetlerini en ileri teknolojiyle yürüteceğiz. Kentsel gelişimi yaparken bu özelliği ayırt edici bir biçimde ele alacağız. Kentte çok merkezlilik başlığını önemsiyoruz. Kenti belli bir yere sıkıştırdığınız zaman kentteki sorunları çözemezsiniz. Ulaşım başta olmak üzere hava kirliliği ve diğer sorunlar kent güvenliği açısından problem haline gelir.” dedi.

“AFET YÖNETİM PLANI HAZIRLAYACAĞIZ”

Konuşmasında 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın; Afet yönetim planını basın mensuplarıyla paylaştı:

“Bursa olarak 1. sınıf deprem bölgesinde yer alıyorsak haritalarımızda fay hatlarını kesinlikle göstermeliyiz. Bizim toplumumuzda yaşamadan önlem alma alışkanlığı maalesef yok. Deprem sırası ve sonrasında iletişim ve deprem yönetimi konusunda ciddi eksiklerimiz mevcut. Osmangazi ve Yıldırım başta olmak üzere çok büyük bir deprem riski ile karşı karşıyayız. Belediyenin esas işi sosyal konut yükümlülüğü ile ilgilenmektir. Finansal modellerimizi, yeterli seviyede kurgulayıp sosyal konut projesinin destekleyici unsuru getireceğiz.

“GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI (GYO) OLUŞTURACAĞIZ”

Hızlı dönüşüm için modüler konut fabrikası kurulacağını belirten Yalçın, “Bursa'da gayrimenkul yatırım ortaklığı sistemini oluşturacağız. Bütün gayrimenkul sözleşmeleri buradan şeffaf bir şekilde yürütülecek. Tüm binalara sismik izolatör şartı koyacağız. Kırsal mahallelere beton binalar yapmak istemiyoruz. Tarihimize ve kültürümüze uygun evler yapacağız. Vatandaşımıza kiralamak üzere sosyal konut üretimi yapacağız ve bu konutların mülkiyeti belediyeye ait olacak. Durumu olmayan vatandaşlarımıza çok uygun fiyatlarla kiraya vereceğiz. Bursa’nın merkezindeki kötü görünümü gidereceğiz. Merkeze tarihi yer altı çarşıları yapacağız ve oradan elde ettiğimiz gelir ile kentin dönüşüm projelerini finanse edeceğiz” dedi.

BURSA’YA İKİ YENİ UYDU KENT GELİYOR

Özellikle tarihi merkez başta olmak üzere kentin silueti projesi kapsamında kendi kendini finanse eden bir şehir kurmak istediklerinin altını çizen Sedat Yalçın; Bursa’da KUZEY ve GÜNEYe iki uydu şehir kurmak istediklerini aktararak;. Kuzeyde turizm odaklı bir şehrimiz olacak. Gemlik ile Mudanya arasındaki bölge komple yeniden planlanacak.

Güneyde dört dağ ilçemizi kapsayan, hayvancılık ve organik tarım odaklı, ihracata yönelik bir yapı kurulacak. Bu bölgede oluşan yerel mimariye uygun konutlarla, vatandaşa, kent merkezindeki konutlarla takas yapma imkânı sağlanacak.

“BURSAPOR ADASI KURACAĞIZ”

Bursaspor Adası oluşturma gibi bir projemiz var, ayrıca bu adanın geliri Bursaspor’a verilecek. Beton kullanmadan çelik bazlı yüzer ada şeklinde planlanan projede herhangi bir sahil dolgusu yapılmayacak. Belediye bütçesi kullanmadan bir finansman modeliyle yapılacak BURSASPOR ADASI Bursaspor’a kalıcı gelir getirecek.

Kentsel altyapı projemiz kapsamında yağmur ve sel sularının tutulması adına bir suyolları ve kent göletleri oluşturacağız. Yağmur suyu hasadına yeşil binalarda destek vereceğiz. Elektrik, su, doğalgaz, internet gibi şebekelerin ortak bir kanalda toplanmasını sağlayacağız.” dedi.

OSMANGAZİ’DE İPEKYOLU AÇIKHAVA MÜZESİ PROJESİ

Yalçın “Osmangazi’nin gerek nüfus gerekse de tarihi ve kültürel değeri bakımından Bursa’nın merkezi olduğunu belirterek, ilçenin turizm potansiyelini ortaya çıkaracak projeler geliştireceklerini belirterek şunları söyledi:

“Osmangazi tarihi, ‘İpekyolu Açıkhava Müzesi’ projesini hayata geçireceğiz. Proje 15 başlıktan oluşuyor ve Tophane, Kapalıçarşı, Hanlar Bölgesi ve Emir Sultan’a kadar olan bölgeyi kapsıyor. Proje kapsamında Heykel yolunu yeraltına almayı, Hanlar bölgesinde kapsamlı bir çevre düzenlemesini, Yeşil ve Emirsultan bölgelerinde kentsel gelişim yapılmasını planlıyoruz. Bu çalışmada amacımız doğa ve insan odaklı bir şehir planlamasına örnek bir bölge oluşturmak.

Doğanbey’in kentin dokusuyla uyumlu bir şekilde dönüşümünü sağlayacağız. ”

“Uludağ eteklerinde tarihi doku ile uyuşan konutlar oluşturacağız. Bursa’da tarihi silueti ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. En batıda sanayi bölgelerimiz bulunurken en doğuda yerleşim yerlerimiz yer alıyor. İnsanımız bu bağlamda ciddi mağduriyetler yaşıyor

“İZNİK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR”

Bursa turizmi adına İznik’ten hiç yararlanılmadığına işaret eden Yalçın; İznik adına çok büyük planlar ve projeler hazırladıklarına vurgu yaparak;

“İznik'te büyük oranda butik oteller olacak. Meydan yeniden gözden geçirilecek ve İznik Surları içine sadece elektrikli araçlar girebilecek. İznik aynı zamanda bir tarım kenti. Surların dışında tarımla ilgili tüm ihtiyaçların karşılayabileceği bir Tarım AVM yapacağız. Tarımla ilgili işletmelerin de oraya taşınmasını ve orada her türlü ihtiyacını karşılamasını istiyoruz. İznik’te tüm medeniyetleri temsil eden dünya bahçeleri kurmak istiyoruz. İznik'teki hayalimiz çok büyük. İznik dünyanın takip ettiği bir yer. Biz böyle değerle müthiş bir gelir getirebiliriz buraya” diye konuştu.

KONGRE TURİZMİ VE TERMAL TURİZM

Kongre turizmi ve termal turizm alanında da projeler geliştireceklerini anlatan YRP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın; “ Kongre turizmi hakkında konuşacak olursak, MERİNOS AKKM ni ve Merinos stadını bütünleştirmek istiyoruz. Aynı zamanda orayı da yeşil bina konseptine çevirmek istiyoruz. Orada da su hasadı yapılmasını öngörüyoruz.

Bizim termal turizm açısından üç büyük potansiyelli bölgemiz bulunuyor. Osmangazi Çekirge, İnegöl Oylat ve Mustafakemalpaşa bölgeleri termal turizm açısından çok uygun ilçelerimiz. Bu bölgelere üç ayrı termal sağlık bölgesi kuracağız.

Trilye için de turistik balıkçı kasabası projemiz bulunuyor. Trilye 7/24 yaşayan bir bölge olarak aynı zamanda bir yat limanına da sahip olmalı. Trilye için özellikli bir öngörünüm siluet çalışması yapılacak.

Aynı zamanda akıllı şehir uygulamasını yürürlüğe sokacağız.

Güneyde ise Dağ ilçelerinin bulunduğu bölgede tarım ve hayvancılığın öne çıkacağı bir uydu şehir kuracağız.” şeklinde sözlerini noktaladı.

Başlığını verdiği tüm projelerin detaylarını seçim kampanyasının son iki haftasında açıklayacağını belirten Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, bizi izlemeye devam edin, dedi.