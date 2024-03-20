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Sedat Yalçın'a Karacabey ve Mustafakemalpaşa morali

Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da heyecanla ve coşkuyla karşılandı.BURSA

SİYASET 20.03.2024, 18:19
Sedat Yalçın'a Karacabey ve Mustafakemalpaşa morali

Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da heyecanla ve coşkuyla karşılandı.BURSA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’da sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarla, esnafla ve vatandaşla buluştu.

Önce Karacabey’de sivil toplum kuruluşları ve Hemşehri Dernekleri Federasyonu adı altında buluşan 12 yöre derneği ile bir araya gelen Yalçın dertleri dinledi, projelerini aktardı ve sorunlarla ilgili yol haritasını paylaştı. Yalçın; “Karacabey’in hem tarımda hem şehircilik anlamında genel problemleri var. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere sıkıntıların tümünü değerlendirdik ve Karacabey'in karşı karşıya olduğu yeni sanayi baskısı ile ilgili de genel olarak görüşlerimizi paylaştık” dedi.

MERALARIN SATIŞIYLA İLGİLİ ŞİKAYET VAR!

Karacabey’de muhtarlarla da bir araya gelen Sedat Yalçın; “Ağırlıklı olarak köylerdeki meraların satışıyla ilgili yoğun şikayetler var. Bunların tümünü ele aldık ve bizim iktidarımızda meraların satılmayacağını, kişisel mülkiyete konu edilemeyeceğini, bununla ilgili her türlü hukuki ve fiili çalışmayı yapacağımızı kendilerine ilettik. Köylerin mülkiyet anlamında çok ciddi bir güven sorunu yaşadıklarını gördük” ifadesini kullandı.

Daha sonra esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Yalçın; Karacabey'de esnafların büyük oranda ekonomik krizin etkisiyle sıkıntılı süreçler yaşadıklarını gördüklerini belirterek, Karacabey’in her yönden değişim istediğinin çok net görüldüğünü söyledi.

MUSTAFAKEMALPAŞA DA DEĞİŞİM İSTİYOR

Karacabey’in ardından Mustafakemalpaşa’ya geçen Sedat Yalçın, Yeniden Refah Partisi Mustafakemalpaşa Başkan Adayı Sedat Sevim ve ilçe yöneticileriyle beraber Ticaret ve Sanayi Odası’nı, Esnaf Odası’nı ziyaret etti, vatandaşla bir araya geldi. Ekonomik krizin esnafın üzerine büyük bir yük olduğunu bir kez daha net bir şekilde gördüklerini söyleyen Yalçın; “Mustafakemalpaşa’da da değişim talebi zirve yapmış görünüyor. Adayımız Sedat Sevim belediyecilik tecrübesi ve yüksek tanınırlığı ile öne çıkmış durumda. Mustafakemalpaşa iki Sedat’ı da kazandıracak coşkuda” dedi.

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