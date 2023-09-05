Seçimlerde yolları aşındıran siyasiler il ve ilçelerin gurur günlerini mesajla geçiştirdi!
Seçimler öncesi ilçenin yollarını aşındıran siyasetçiler Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılı programına katılmaması yaşayanların tepkisini çekti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.inci yılı ilçede çeşitli programlarla kutlanırken Bilecik Milletvekilleri programa katılmayıp mesaj yollamak ile yetindi.
Geçtiğimiz hafta Bilecik’te yayın yapan Sakarya Gazetesinin manşete taşıdığı “Halil Eldemir Bilecik'in Yolunu Mu Unuttu” haberinin Bilecik’te yankıları sürerken söz konusu haberde Milletvekili Eldemir’in Bilecik’te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmadığı dile getirililerken, AK Parti Bilecik Milletvekili Eldemir'in memleketi Pazaryeri ilçesinin düşman işgalinden kurtuluş programına da katılmadı.
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