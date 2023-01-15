Seçim startını veren Bahçeli: Milim de olsa taviz vermeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam kampı sonrasında yaptığı açıklamalarda, 15 Ocak 2023 itibarıyla seçim startını verdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda lazım gelen ne varsa yapacağımızı cümle aleme duyuruyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yürütme Kurulları ve Milletvekilleri toplantısında konuştu.

2023 seçimlerinin önemine vurgu yapan Bahçeli, "Türk milleti 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak, geleceğini oylayacaktır. Verilecek her oy Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koyacaktır" dedi. Bahçeli, "Yedi düvel topuyla, tüfeğiyle, nefretiyle, fitnesiyle, şirkiyle, şiddetiyle üzerimize gelse de duruşumuzdan milim de olsa taviz vermeyeceğiz" diye konuştu.

15 Ocak 2023 itibarıyla seçim startını verdiklerini açıklayan Bahçeli, "Bu kapsamda lazım gelen ne varsa yapacağımızı cümle aleme duyuruyoruz" dedi.

Zillet partilerine çağrıda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ne siz meşgul olun ne de milletimizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan etrafında tek yumruk olalım. Onu sahiplenelim. Yeni bir sayfa açalım" çağrısında bulundu.

YATIYORLAR, KALKIYORLAR; SUÇLUYORLAR

Konuşmasında 6'lı masaya da göndermelerde bulunan Bahçeli, "Yatıyorlar kalkıyorlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni suçluyorlar" diyerek, "Toplanıyorlar, dağılıyorlar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne iftira atıyorlar. Yüzde 50’yi aşan bir oy alan cumhurbaşkanıyla, yüzde sıfır bilmem kaç oy oranına haiz bir partinin eşit sorumluluğa ve stratejik konularda aynı imza yetkisine sahip olacağını ifade etmek demokrasiyi ve millet iradesini hiçe saymaktır" diye konuştu.