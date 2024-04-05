Seçim sonrası Manisa'da şeref defterine ilk 'Özel' not

31 Mart Yerel Seçimlerinde elde edilen büyük başarının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’i ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Didem Özel ile Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Genel Başkan Özel, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, kızı Nehir Zeyrek, Milletvekilleri, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, İlçe Belediye Başkanları tarafından karşılandı.

Ziyarette, hediye takdimi ve günün anısına fotoğraflarının çekilmesinin ardından Genel Başkan Özgür Özel, şeref defterine şu satırları yazdı:

“Sayın Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı; Partimizin 1977 seçimlerinden sonra ilk kez birinci parti olduğu 31 Mart 2024 seçimlerinde, Manisa Belediyesini Cumhuriyet tarihinde kazanan ilk Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı olarak, ilk ziyareti size yapmanın onur kıvanç ve heyecanını yaşıyorum. Doğduğumuz büyüdüğümüz bu güzel şehre en iyi hizmeti adil, eşit ve hakkaniyetle vereceğinize inancım tamdır”

