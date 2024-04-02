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Seçim sonrası ilk MYK toplanıyor
Seçim sonrası AK Parti'de ilk Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanıyor
SİYASET 02.04.2024, 12:04
Seçim sonrası AK Parti'de ilk Merkez Yürütme Kurulu bugün toplanıyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti MYK toplantısının ana gündemini yerel seçim sonuçları oluşturacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda sonuçlar değerlendirilecek. Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılması bekleniyor.
Topantıda Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlıklarının da sunum yapması bekleniyor.
MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.
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