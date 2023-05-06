Seçim ofisi açılışına Togg imzası

Alikahya’da seçim ofisinin açılışında meşale şov ve Togg geçişine bir de coşkulu kalabalık eklendi, açılış adetaKOCA mitinge dönüştü.KOCAELİ (İGFA) - AK Parti’de seçim irtibat ofislerinin açılışı İzmit Alikahya ile devam etti. AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus ve Milletvekili adaylarının meşalelerle karşılandığı programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da Togg ile katılınca coşku ikiye katlandı. Programa; AK Parti Milletvekili ve Milletvekili Adayı Cemil Yaman, İlçe Başkanı Muharrem Tutuş ve çok sayıda partili de katıldı.

Başkan Büyükakın’ın Togg ile meydana gelmesi ile birlikte coşkunun adeta ikiye katlandığı programda ilk olarak söz alan İlçe Başkanı Muharrem Tutuş, "Alikahya coşkusu diye bir şey var. Bugün de gördük ki; Alikahya kararını çoktan vermiş” dedi. AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus da konuşmasında coşkuya vurgu yaparak, “Biz Alikahya’ya bu gece hayran olduk” dedi.