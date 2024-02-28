Savran’dan sivil toplum kuruluşlarına ziyaret

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Enderun Eğitim Vakfı ve Eğitime Destek Platformu yöneticileri ile bir araya geldi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Seçimler öncesinde toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunan ve projelerini paylaşan AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr.Mehmet Savran, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkkıran ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Murat Özkaya ile birlikte Enderun Eğitim Vakfı ve Eğitime Destek Platformu’nu ziyaret etti. Burada dernek yöneticileri ile bir süre sohbet ederek projeleri hakkında bilgi veren Savran, dernek yöneticilerinin de görüş ve önerilerini dinledi.

Savran; “Geride kalan üç yılda olduğu gibi yeni dönemde de sivil toplum örgütleri ile uyum içinde çalışarak şehrimize değer katmayı sürdüreceğiz. Gece gündüz demeden Türkiye Yüzyılı’nın inşası için koşturuyoruz. Gündemimizde sadece hizmet, eser ve icraat var. Allah’ın izni ve milletimizin desteği ile seçimleri de başarıyla tamamlayarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.