Savran projelerini aktarmaya devam ediyor

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde şehri adeta karış karış gezerek projelerini paylaşan AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, toplumun tüm kesimlerden büyük destek topluyor.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Seçimlere kısa bir süre kala saha çalışmalarını AK Parti Milletvekilleri, teşkilat yöneticileri ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte sürdüren AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, vatandaşlara projelerini anlatarak destek istiyor.

Daha modern ve yaşanılabilir bir Nevşehir için altyapıdan çevre ve kentsel dönüşüme, kültür, sanat ve spordan sosyal, tarım ve hayvancılığa, turizmden spor, üstyapı, eğitim ve gençlik alanında hazırladığı farklı projelerle vatandaşların karşısına çıkan Savran’ın en büyük artısı ise görev süresi boyunca yaptıkları çalışmalar.

Yaklaşık 3 yıllık görev süresi boyunca Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük altyapı ve üstyapı yatırımlarını hayata geçiren ve eğitim, geri dönüşüm, GES, sosyal destek projeleri ile takdir toplayan Savran, yeni dönemde ortaya koyduğu çevre yolu, yeni sanayi sitesi ve kentsel dönüşüm projeleri ile şehrin gelişimine ciddi katma değer oluşturacak projeleri ile şehir kamuoyunda dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

Nevşehir’in mevcut problemlerinin çözümü ve vatandaşların beklentilerinin karşılanması konusunda AK Parti Milletvekilleri ile birlikte bir yandan da Ankara’da girişimlerde bulunan ve mevcut projeleri için hazırlıklarını tamamlayan Savran, 31 Mart’ta seçimlerden büyük bir zaferle ayrılarak şehirdeki huzur ve istikrarı sürdüreceklerini kaydetti.

Savran, “Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle hizmet ve eser üretmeye devam edeceğiz. Şehrimizi çok daha güzel yarınlara taşımak için her alanda, her kesimden insanımıza dokunan ve şehrimize değer katacak projelerimizi vatandaşlarımızın desteği ile 1 Nisan’dan sonra hep birlikte gerçekleştireceğiz. Nevşehir’in Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı, Bölgesinin en önemli cazibe merkezine dönüştürmek için projelerimize dört elle sarılacağız.” dedi.