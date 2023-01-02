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Sarıgül'ün partisinden Bursa'da toplu istifa

SİYASET 02.01.2023, 13:44
Sarıgül'ün partisinden Bursa'da toplu istifa

Mustafa Sarıgül’ün Genel Başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi’nin Bursa teşkilatında çeşitli kademelerde yöneticilik yapan üyeler, 'ilkelerden sapıldığı' gerekçesiyle partilerinden toplu istifa etti. İstifa edenler arasında partinin kurucu il ve ilçe başkanları da yer aldı.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) -  Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanlığı'nda 20 Aralık 2020 tarihinde kurulan Türkiye Değişim Partisi'nin kuruluşundan bu yana hiç bir beklenti içinde olmadan çalıştıklarını ifade eden ve Bursa teşkilatlanmasında hem zamanı, hem de emeklerini harcayarak il ve ilçe genel kurullarını yaparak katkılarda bulunan bir grup teşkilat üyesi partilerinden toplu istifa etti.

İstifalarını yayınladıkları bültenle açıklayan üyeler, Bursa'dan sorumlu üst düzey yöneticilerce verilen emek ve çalışmaların maddi manevi bir çok zararını gördüklerini belirterek, gönüllülük anlayışından taviz vermeden defalarca değişen kadroların partiye entegre olabilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Yazılı açıklamaya; Kadın Kolları MYK Üyesi, Eğitim Politikaları Başkanlığı Basın Sözcüsü ve Basın Danışmanı Özge Demir, Bursa İl Başkanı Sevgi Boz, Bursa İl  Başkanı Metin Yıldırım, Bursa Kurucu İl Kadın Kolları Başkanı Şahhanım Akyol, Bursa il Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yerlikaya, Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Yılmaz, Bursa İl Başkan Yardımcısı Ender Yılmaz  Gemlik  Kurucu İlçe Başkanı Özcan Yerlikaya İznik Kurucu İlçe Başkanı Latif Arslan, İznik Kurucu İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema  Arslan imza attı.

Bu süreçte TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün "Dadanmışlarla değil adanmışlarla yol alacağız" söylemine rağmen parti kadroları adanmışların değil, dadanmışların, ego tatmini içinde olanların, siyasi koltuğunu düşünenlerin yeri olmuştur" diyen üyeler, yazılı açıklamalarında şunları kaydetti:

"Gerçek emek verenlerin harcandığı, dışlandığı ve  bahsi geçen bu dadanmışların söylem ve eylemlerine önem verildiğini gördük. Oysa Bursa olarak üçüncü Bursa İl Başkanı Sevgi Boz atandıktan sonra iyi bir ivme yakalamamıza rağmen başkaca ellerin yönetime uzaktan müdahalesi tüm çalışmaları eskiterek yine oluşabilecek istikrarın önüne geçmiştir. Dördüncü il başkanı Metin Yıldırım’ın atanmasıyla sürecin daha düzgün ilerlemesi adına hiçbirimiz görevlerimizden imtina etmeden, birlikte partimizin büyümesi için özveriyle çalıştık. Bu süreç içerisinde  Bursa’mızın Ankara’da  genel merkezde  temsili noktasında  Kadın Kolları MYK yönetim kadrosunda Özge Demir’in olması sebebi ile daha güçlü hale geldik . Bu süre zarfında gerek kurucu İl Başkanı Sevgi Boz nezdinde, gerek İl Başkanı  Metin Yıldırım nezdinde ve bunun yanında Gemlik, İznik, Karacabey ilçe başkanları olmak üzere  tüm yöneticiler ve gönüllü parti üyeleri  partinin zarar görmemesi adına görevlerimizden e-devlet üzerinden istifalarımızı kamuoyuna yansıtmayarak vermiş olduk. Buna rağmen kamuoyu ve toplum nezdinde hala görevdeymişiz gibi bir algının yoğunlaşması nedeniyle istifa dilekçemizi kamuoyu ile paylaşma gereği duyduk.

Partinin kuruluş gününden bugüne gelindiğinde ilk zamanlardaki parti plan, program, ilke ve düşüncelerinden saptığını gördüğümüz için Türkiye Değişim Partisi’nden de  istifa ediyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde  Bursa’da Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu ilkesini benimsemiş kişiler olarak aktif siyaset   içinde rol almaya devam edeceğimizi kamuoyuna bildirmek isteriz"

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