Şanverdi: Biz ne kasa başı, ne de masa başı partisiyiz

Yeniden Refah Partisi önceki dönem Akdeniz Bölge Başkanı İhsan Şanverdi, bölgeden en hızlı gelişen ve büyüyen bir partisi olduğuna dikkat çekerek, "Milli Görüş’te hak ve Adalet var, biz İktidara geldiğimizde ekonomik anlamında ülkenin durumu iyileşeceğini halk görecek" dedi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye ve Akdeniz’in tüm illerinde Teşkilatlanma olarak çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getiren Yeniden Refah Partisi Önceki dönem Akdeniz Bölge Başkanı İhsan Şanverdi, “Ben 1982 Medine doğumlu, 1989’dan belli Hatay Reyhanlı da yaşamış ilk ve ortaöğretimini burada tamamlamış, Ticaret hayatına KKTC de devam etmiş 2008 yılından beri Ticareti Reyhanlı da sürdürmekteyim. Ticaret hayatım Kıbrıs’ta 14 yıl sürdü, Hatay’da devam etmektedir. Diğer Partilerde de görevlerde bulundum ama Hak ve adaletin burada olduğu için Yeniden Refah Partisi’ne geri dönüş yaptım. Sebebi ise Yeniden Refah’a Milli görüş kökenli bir aileden geliyorum. Burada aşiret olarak 15-20 bin kişilik bir aileyiz. Bizde Erbakan denildi mi sular durulur” dedi.

“MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİ GİYMEK ÇOK ÖNEMLİ”

Genel Merkez bizi neyi layık gördüyse biz orada hizmet etmek zorundayız diyen, Yeniden Refah Partisi Önceki dönem Akdeniz Bölge başkanı İhsan Şanverdi, “Ben Yeniden Refah partisinin Hatay kurucu başkanıyım. Parti içerisinde Kurumsal gelişim eğitimimiz var. Genel merkez de çoklu görev sistemim var. Araç giydirme, reklam gibi, partiyi öne taşıma gibi… 1 yılda Yüz elli milyar dolar gelir sağlayacak, biz Milli görüş olarak ne kadar kaynak harcanacağını biliyoruz. Çiftçiye göre çözümlerimiz var. İktidara geldiğin de EYT ile çözüm yolumuz açık. İsraftan kısılırsa bu işin önü açılır. Biz Akdeniz bölgesi olarak her ay üstüne katarak gidiyoruz. Biz 81 il, 922 ilçede Hanım kolları, gençlik kolları ve birçok alanda varız. Biz Yeniden Refah Partisi olarak çözüm üreten bir partiyiz. İşi bilen bir partiyiz” dedi.

“LİDER SÖYLER SÖZ BİTER, BİZDE GÖREV İSTENMEZ VERİLİR”

Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın sözü bizim için senettir diyen Başkan İhsan Şanverdi, “Ben Partide önemli görevdeyim Milletvekilliği gibi Belediye Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Biz Milli siyaset akademisi düzenliyoruz. 3 tane komisyon üyeliğim var ve Bizzat genel başkanımızdan ders alıyoruz. Tabi Partimiz layık görürse yapamayız beceremeyiz gibi bir bahanemizde olamaz. Genel Başkanımız Fatih beye çok teklifler var ama o Milli Görüş’ün iktidarından yanadır” dedi.

“GÜÇLÜNÜN HAKLI OLDUĞU DEĞİL, HAKLININ GÜÇLÜ OLDUĞU TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDECEĞİZ”

Yap işlet devret modeli Türkiye’ye iyi gelmediğini savunan Yeniden Refah Partisi Önceki dönem Akdeniz Bölge başkanı İhsan Şanverdi, “Biz ne kasa başı nede masa başı partisiyiz. Kasa başı iktidar, Masa başı İttifak partisi Bize ne kasa başı ne de masa başı partisinden hayır gelir. Gelin Yeniden Refah partisinde milli görüş üzerinde birleşelim. Bu millete Refah’ı gerçekten sağlayalım. Kamu düzenini oturtalım, milli değerlerimize sahip çıkalım. Çiftçilikte ki kota sınırını aşalım. Fabrikalardaki özelleştirme sistemine son verelim. Yap işlet devret modeli bu ülkeye iyi gelmedi. Büyük holdinglere peşgeş çekiliyor. Büyük balık Küçük balığı yutuyor ve ölümüne sebep oluyor. Biz geldiğimizde Refahı ve düzeni Allah’ın izni ile sağlayacağız. Güçlünün haklı olduğu değil, Haklı’nın güçlü olduğu Türkiye’yi inşa edeceğiz inşallah. Biz Yeniden Refah Partisi olarak 2023 seçimlerine hazırız.” dedi.