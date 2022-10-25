Şanlıurfa'da telefoncu esnafın söyledikleri CHP'li vekili şaşırttı!

Şanlıurfa kent merkezinde Esnaf ziyaretinde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, esnafın anlattıkları karşısında şok oldu. Vekil Aydınlık’a vatandaşların 20 bin TL’ye taksitle aldıkları cep telefonlarını kendilerine 8-9 bin TL’ye sattıklarını aktardı.Urfa Haber / ŞANLIURFA (İGFA) - CHP Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, kent merkezinde esnaflarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini bire bir dinledi.

Milletvekili Aydınlık’a sorunlarını ileten bir cep telefoncu esnafı, "Sayın Vekilim hayat pahalılığı ve ekonominin kötü gidişatı nedeniyle, bazı vatandaşlarımız AVM’lerden ve büyük mağazalardan 20 bin TL’ye taksit ile cep telefonu alıp, bize bu telefonları 8–9 bin TL’ye nakit para ile satıyorlar. Ülkemiz insanlarının geldiği durum budur daha fazla söze gerek yoktur" dedi.

Diğer esnaflar Milletvekili Aydınlık’a ekonomik yönden büyük sorun yaşadıklarını iletti.

CEP TELEFONU SATAN ESNAFIN SÖYLEDİKLERİ ŞOKE ETTİ!

Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Esnaf Bakanlığı kurulacağının sözünü verdiğini anımsatarak, esnafa CHP İktidarında sahip çıkacaklarını söyledi. Milletvekili Aydınlık, her fırsatta esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğini belirterek, "Ziyaretim sırasında bir cep telefoncu kardeşimizin bana anlattıkları karşısında gerçektende şok oldum. Nakit paraya acil ihtiyacı olan bazı vatandaşlarımız taksit ile cep telefonu alıp yarı fiyatından daha aşağı fiyata satıyorlarmış. Esnaf vatandaşımızın dediği gibi fazla söze gerek yoktur. Halkımızın taktirine bırakıyorum. Nasip olursa CHP İktidarı ile kuracağımız esnaf bakanlığı ile tüm esnafımızın sorunlarını çözeceğiz” diye konuştu.