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Şampiyon merhum başkanın oğlu Marmaris'e aday

SİYASET 13.01.2024, 11:16
Şampiyon merhum başkanın oğlu Marmaris'e aday

AK Parti Muğla Marmaris Belediye Başkan adayı olarak Bursaspor'u Süper Lig şampiyonu yapan merhum İbrahim Yazıcı'nın oğlu Serkan Yazıcı'yı gösterdi.Ata SEVGİ/ AjansCANKA (MUĞLA İGFA)
Türkiye’nin ve Avrupa’nın önde gelen turizmcilerinden;  ilk kez 2019 seçimlerinde AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı olan, 2009 - 2010 Futbol Sezonunda Türkiye Süper Ligi Şampiyonu olan Bursaspor Kulübü'nün dönemin başkanı eski Milletvekilli merhum İbrahim Yazıcı’nın  oğlu ünlü rallici Serkan Yazıcı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle, bir kez daha Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı oldu.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen;  AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça,  Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, MHP Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat, MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver’inde katıldığı toplantıda partili partisiz oldukça kalabalık bir topluluğa seslenen AK parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmasında diğer rakip adaylarla hiç didişmeden seçim çalışmasını yapacağına dikkat çektiği konuşmasında: “Beş Yıl önce yine burada,  bir yola çıktık hep beraber. O günün şartları çok farklıydı bu günden. 5 yıl içinde başımıza gelmeyen kalmadı, Marmaris olarak ülke olarak. Yangınlar, seller,  Covid… Dolayısıyla Marmaris’in sıkıntıları, eski sıkıntılar değil.  Eskiden Marmaris’ e ilk başkan adayı olduğum zaman…  Bir turizmci gözüyle bakıyordum o zaman. “Turizm olarak ne yapabiliriz Marmaris’e? Nasıl gelişebilir?” diye. Ama bugün Marmaris, aynı durumda değil… Şimdiyse sizin isteğinizle, teveccühünüzle tekrar aday oldum. Öncelikle Marmaris’in in birçok sorunu var. Seçim kampanyasında zaten mahalleleri gezerek, el sallayarak “işte ben başkan adayıyım geldim” diye değil, vatandaşlar tek tek, bölge bölge birleşecekler ve sorunları bize anlatacaklar. Derdi ne, dert çok tamam bir sürü biliyoruz, onlar Bizim bildiklerimiz, bizim bilmediğimiz neler var?..

Bir kere önce halkın refahını çok önemsiyorum. Eğer halk burada refaha ulaşırsa, çocuklarımız burada yaşamak istemiyorum dememeli. Dolayısıyla onların, sadece çocuklarımızın değil tüm halkımızın rahat ve refah içinde öncelikli yaşayabileceği, tertemiz denize girebileceği doğayla barışık bir Marmaris hayal ediyorum. Bu kartopunun ilk yüzü. Aslında çok sorun var. Ben didişen biri olmayacağım. Onu yapmadı bunu yapmadı.. Neticede geldiler denediler. Nasıl geldiğinin bir önemi yok. Nasıl gideceğinin önemi var. Dolayısıyla çok ince eleyip sık dokuyacağız 45 gün sürecek çalışmamız sonunda söyleyeceğim tüm projeleri yapmaya söz veriyorum.” dedi.

Serkan Yazıcı Kimdir?

2009 - 2010 Futbol Sezonunda Türkiye Süper Ligi Şampiyonu olan Bursaspor Kulübü’nün dönemin başkanı olan, Turizmci eski Milletvekilli merhum İbrahim Yazıcı’nın oğlu AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, 1970 yılında Bursa’da doğdu. Lise öğrenimi ve Turizm Otelcilik Yüksek Okulu eğitiminden sonra Serkan Yazıcı; Marmaris ve Bursa’da Konaklama tesisleri bulunan ailesine ait Yazıcı Grup’ta 1994 yılında iş hayatına atıldı.  Yaşamını Marmaris’te sürdüren Serkan Yazıcı, halen Yazıcı Grup Yönetim Kurulu başkanlığını yürütmektedir. İş dünyasının yanında spor hayatıyla çok tanınan Serkan Yazıcı; 4 kere Türkiye Ralli Şampiyonu olmuştur. Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA Takımlar Kupasında FIA Teams Cup üçüncülüğünün yanı sıra, yurt dışında düzenlenen uluslararası yarışlarda 8 kez ülkemizi temsil etmiştir.  2015 Yılında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanlığına seçilen Serkan Yazıcı;  2019 yılında AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı olduktan sonra, TOSFED Onursal Başkanlığına seçilmiştir. 2017 yılında Uluslararası Otomobil Federasyonu’nun (FIA) en yüksek karar mercii olan Dünya Motor Sporları Konseyi'nin 14 üyesinden biri seçilen Yazıcı, halen bu görevine devam etmektedir. 2013 yılında Moldova Cumhuriyeti Marmaris Fahri Konsolosu olan Serkan Yazıcı, bu görevinde Moldova Hükümeti tarafından onur nişanına layık görülmüştür.

Aşçılık diploması da olan Serkan Yazıcı; evli ve 1 çocuk babası olup, müziğin yanında iyi derecede İngilizce bilmektedir.”

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