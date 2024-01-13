Samet Kahraman önseçim tarihlerini açıkladı

CHP’de Parti Meclisi'nin Edirne İpsala ve Havsa’da belediye başkanlığı ve İl genel meclis üyeliği için aldığı önseçim kararının ardından önseçim tarihleri de oldu.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman yaptığı açıklamada Havsa’da önseçimin 20 Ocak Cumartesi günü 08.00-17.00 saatleri arasında, İpsala’da da 21 Ocak Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında İpsala Belediye Düğün Salonu’nda tüm üyelerin katılımı ile yapılacağını belirtti.

İpsala’da Cenan Tetik, Gürel Kale ve Savaş Kurtbaba olmak üzere 3 Belediye Başkan Aday adayı, Havsa’da da Hüseyin Özden, Özcan Arslan ve Yıldırım Sain olmak üzere 3 Belediye Başkan adayı sandıktan çıkmak için yarışacak.

MEHMET ÖZCAN’IN ADAYLIĞI 4 OCAK TARİHLİ PM TOPLANTISINDA ONAYLANDI

Kahraman ayrıca, Keşan’da Keşan Belediye Başkanlığı için 30 Aralık 2023 tarihinde yapılan önseçimden 1.çıkan Mehmet Özcan’ın adaylığının da 4 Ocak’ta yapılan Parti Meclisi toplantısında onaylandığını ancak o gün Parti Meclisi’nnin Anayasa ile ilgili tek gündemle toplandığını ama önseçim sonuçlarını onayladığını belirterek, “Alınan o karar yarın parti sistemine girecek, bunun açıklanmaması bazı yanlış anlaşılmalara neden olmuş olabilir, ama Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ın adaylığı parti Meclisi’mizden geçmiştir.” Dedi.