Saltuk Deniz taksi-dolmuş esnafını ziyaret etti

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz Taksi-Dolmuş esnafını ziyaret ederek artan akaryakıt fiyatları karşısında yaşadıkları sıkıntılar ve geçen süreçte çalışan yurttaşların vermiş oldukları emeğin karşılığını alabilmeleri için yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.AJANS PAZAR

RİZE (İGFA) - Rize 82. Nolu Taksi-Dolmuş durağını ziyaret ederek dolmuş esnafının artan akaryakıt fiyatlarına karşı yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve ödemekle yükümlü oldukları ancak gün geçtikçe üstüne borç eklenen dolmuşların belediyeye ödedikleri güzergâh ücretleri hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz; çalışan, üreten, emek veren halkımızın hakkını ve emeğinin karşılığını alması için yurttaşların mevcut yöneticilere seslerini duyurmaları gerektiğini ve bu süreçte kendisi ve partisi adına her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Son günlerde kamuoyunda cengiz inşaatın özellikle Rize bölgesindeki inşaatlarında şantiyelerinde kullanılan iş makinalarına ucuz mazot verildiğine dair birtakım söylemlerin kamuoyunda tartışıldığını, akaryakıta yapılan zamlardan dolayı şoför esnafı, nakliyeci, kamyoncu, taksici yurttaşların çok zor günler geçirdiğine dikkat çeken Deniz;

“Hatta hem ticari araçlar sıkıntı çekerken hem de özel araç sahiplerinin kendi araçlarını kullanamayacak durumda olduklarını, ticari araç sahiplerinin kontak kapatma aşamasında olduklarını, özel araç sahiplerininse araçlarına binemeyecek durumda olduklarını görüyoruz yaşıyoruz hep birlikte kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Son günlerde kamuoyunda cengiz inşaatın özellikle Rize bölgesindeki inşaatlarında şantiyelerinde kullanılan iş makinalarına ucuz mazot verildiğine dair birtakım söylemler bulunmaktadır. Bunlar da bizim kulağımıza gelmekte. Biz de buradan almış olduğumuz duyumlarla ilgili şunu soruyorum. Cengiz İnşaat’ın şantiyelerinde çalışan iş makinelerine, kamyonlarına ucuz mazot satıldığı söylenirken, kamu hizmeti yapan dolmuşçularımıza, taksicilerimize bu destek neden verilmiyor?

“ÇİFTÇİYE 4 LİRADAN CENGİZE 1.15 LİRADAN MAZOT”

Peki, biz bunu neye dayandırarak söylüyoruz. 2013 yılında böyle bir şey olabileceğini yani vatandaşlardan almış olduğumuz bu duyumların böyle bir geçmişi olduğu konusunda 2013 yılında üçüncü havalimanı şantiyesinde hepimizin bildiği gibi, kamuoyuna yansıtıldığı gibi Cengiz İnşaat’a ait iş makinalarının ucuz mazot kullandığı kamuoyuna paylaşılmıştı. Bu da yalanlanmamıştı. O zaman ki fiyatlarda çiftçiye 4 liradan mazot satılırken Cengiz İnşaat’ın araçlarına 1,15 veya bir buçuk liradan ucuz mazot satıldığı kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

“RİZE’DE KÖYLERDEN İNSANLAR ŞEHRE İNEMİYOR”

Ayrıca vatandaşa hizmet sunan, insanlar öyle bir hale geldiler ki artık bir ilçeden bir diğer ilçeye insanlar gidemiyor. Normalde her gün gidip gelmek durumda oldukları işlerine bile iki üç günde bir gitmek zorunda kalıyorlar. İnsanlar köylerinden şehir merkezlerine inemeyecek duruma geldiler. İnsanlar şehir içinde ki minibüslere bile binemiyorlar bırakın taksi tutmayı. Ticari araç sahibi olan arkadaşlarımız mazot fiyatlarında ki yükselişten dolayı araçlarının kontaklarını kapatma noktasına gelmişler zararına çalıştırıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığı’nda çalışan servis araçlarımız zararına iş yapıyor. ÇAYKUR’ da çalışan kamyoncu arkadaşlarımız zararına iş yapmaya başladılar. O gün ki geçerli fiyatlarla anlaşma yapmış olsalar bile ertesi gün gelen zamlardan dolayı bu işe başlamadan zarar etmiş oluyorlar.

“BU ÇOK BÜYÜK TOPLUMSAL AHLAKSIZLIKTIR”

Durum böyle iken kamu hizmeti yapan dolmuşçu ve taksici arkadaşlarımıza kolaylık sağlanmazken, onlara ucuz mazot verilmezken mazota yapılan zamlar geri alınmadıktan sonra eğer Cengiz İnşaat’ın iş makinalarına ucuz mazot satılıyorsa bu çok büyük bir toplumsal haksızlık değil midir? Bu araç sahiplerimizin günahı nedir? Bu konunun kamuoyu tarafından hızlı bir şekilde yanıtlanması açıklanması gerekiyor. Eğer siz Cengiz İnşaat’ın iş makinalarına, kamyonlarına ucuz mazot satıyorsanız o zaman Rize’de iş yapan, nakliyecilik yapan kamyoncularımıza, minibüsçülerimize, otobüs şoförlerimize, taksicilere, ticari ve özel araç sahiplerine aynı kolaylığı aynı indirimi sağlamak zorundasınız. Yoksa bu arkadaşlarımızın günahı ne? İktidara yakın olmamak mı? Beşli çeteden olmamak mı?” dedi.