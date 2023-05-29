Sakarya’nın kararı ‘Türkiye Yüzyılı’ oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 28 Mayıs seçimlerinin ardından sandıkta oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür etti.SAKARYA (İGFA) - Sandığa gidip iradesini yansıtan tüm vatandaşların her birine ayrı ayrı teşekkür eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle başlayan Türkiye Yüzyılı’nın hayırlı olmasını temenni etti.

28 Mayıs seçimlerine yüzde 88.67 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılım gösteren tüm Sakaryalılara teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 68.49’la büyük bir destek ve teveccüh görmüştür. Sakaryalı hemşehrilerimiz ‘Doğru Adamla Yola Devam’ düşüncesine güçlü bir katkı sağlamıştır. 28 Mayıs’ın kaybedeni olmadığı gibi kazananı milletimizin her bir ferdidir. Sakaryalı hemşerilerimiz, milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı’ndan yana kullanmıştır” dedi.

Seçimlere Sakarya’da yüzde 88.67 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılımın olduğunu paylaşan Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 68.49’la büyük bir destek ve teveccüh görmüştür. Sakaryalı hemşehrilerimiz ‘Doğru Adamla Yola Devam’ düşüncesine güçlü bir katkı sağlamıştır. 28 Mayıs’ın kaybedeni olmadığı gibi kazananı milletimizin her bir ferdidir. Sakaryalı hemşerilerimiz, milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı’ndan yana kullanmıştır. Sandık başına giderek iradesini ortaya koyan, şehrimizde seçimin sağlıklı şekilde yürümesi için görev yapan kamu personelimize, parti temsilcilerine, sandık görevlilerine, müşahitlere ve emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.