Sakarya Milletvekili Dikbayır vatandaşlar ve esnafla buluştu

Her fırsatta vatandaş ile bir araya gelen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Meclisin tatil olması ile birlikte Adapazarı'nda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Vatandaş ve esnafların yeni yılını da kutlayan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, esnaf ve vatandaşların talep ve önerileri dinleyerek Sakarya’da ve ülkemizde yapacağı destek ve çalışmalar hakkında bilgiler vermeye devam etti.

Farklı meslek gruplarının yürüttükleri faaliyetler için fikir alışverişinde bulunan Dikbayır, ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşın taleplerini ve görüşlerini dinleyerek: "Sakarya'mızın çok daha güzel bir noktaya ulaşması ve vatandaşımızın mutluluğu için hizmetin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Ankara'da vatandaşımızın sesi olmaya devam edeceğim" dedi.