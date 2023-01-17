Sakarya'da İYİ Parti'den genç aday adayı

25 yaşındaki genç siyasetçi Yiğit Boyuneğmez, Sakarya'dan İYİ Parti Milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Genç yaşına rağmen siyasette yıllardır varlığını sürdüren İYİ Parti kurucularından ve Gençlik Kolları kurucu İl Başkanı Yiğit Boyuneğmez, partisinden milletvekilliğine aday adayı oldu.

Adaylığını özgeçmişini paylaşığı yazılı açıklamayla duyuran Boyuneğmez, İYİ Parti'nin çok zor şartlar altında engelleri aşa aşa kurulduğuna vurgu yaptı.

Başta Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere İYİ Parti’nin cesur mensupları olarak hiçbir saldırıya hiçbir tehdide boyun eğmediklerini ifade eden Boyuneğmez, "İYİ Parti artık iktidar namzetidir. Sevgili gençler, ben sizin içinizden gelen sizinle aynı hayatı yaşayan genç bir öğretmen adayıyım. Sizi en iyi anlayacak sorunlarınızı en iyi dile getirecek kişi benim.Bugün eğitim hayatınızda yaşadığınız eşitsizliklerden sosyal hayatınızın kısıtlanmasına kadar sıkıntılarınızı biliyor ve çözüme kavuşturmak istiyorum. Telefon alırken tatile çıkarken defalarca düşünmeyeceğiniz özgür mutlu bir ülke hayal ediyorum. Genç bir eğitimci olarak 21.yy’a uygun modern bir eğitim anlayışı hayal ediyorum. Genel Başkanımız Meral Akşener'in liderliğinde Türkiye’ye yepyeni bir vizyon kazandıracağız" diye konuştu.

28. döneme talip olduğunu açıklayan Boyuneğmez, sürecin hayırlar getirmesini diledi.